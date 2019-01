Spækhuggere set ved kysten

Har du set spækhuggerne, eller har du billeder/video af dem? Så hører vi gerne fra dig på sms/mms 1224 (alm. takst) eller på mail til 1224@eb.dk.

I Skagen har man efterhånden tradition for at spotte sjældne hvaler og andre sjældne dyrearter. Nu er det sket igen, da en gruppe fugle-spottere har set en flok spækhuggere i Skagerrak.

Helt præcist blev der set en flok på fem spækhuggere, og samtidig blev der set en almindelig delfin og en flok på otte hvidnæser, som er en sjælden delfinart.

- Skagen kan nu kaldes et 'hval-mekka'. At se tre arter, som ikke var marsvin, det havde vi aldrig troet skulle ske, siger Rolf Christensen, som er ornitolog og driver Grenen Fuglestation.

Flere sjældne arter

De mange sjældne arter blev set på forskellige afstande ud for kysten i Skagerrak. De hvidnæsede delfiner kom tæt ind på kysten, mens spækhuggerne skulle ses med teleskop, da de svømmede med en afstand på omkring tre kilometer ind til kysten.

Den almindelige delfin, som på trods af navnet også er forholdsvis sjælden i Danmark, har slået sig ned i området, hvor den har opholdt sig siden 9. december sidste år.

- Vi begynder at se flere og flere sjældne arter og sydlige arter, som kommer herop på grund af den globale opvarmning.

- I vinter er der set fem forskellige arter i Skagen. Det har vi aldrig prøvet før, siger Rolf Christensen.

Godt for turismen

Hvaler af forskellige arter befinder sig oftere og oftere i farvandet omkring Skagen, og det er ifølge Rolf Christensen en meget god ting for lokalsamfundet.

- Det er god reklame for Skagen og for turismen heroppe, at der er hvaler. Skagen er det bedste sted i Danmark, hvis man vil se hvaler, siger han.

Rolf Christensen er selv en af dem, der ofte ser hvalerne. Det er på trods af, at han faktisk er der for at se på fugle.

- Vi står på verdens ende ude på grenen og kigger på fugle, men en gang imellem ser vi sjældne hvaler.

- Jeg blev næsten hval-spotter i går, fordi fuglene skuffede lidt. Så meldte vi det på walkie-talkien, for at folk fra Skagen kunne komme ud for at se dem, siger han.

Der findes kun en hvalart, som er helt almindelig i Danmark, og det er marsvinet. Derudover bliver andre arter set med jævne mellemrum i de danske farvande, men spækhuggere hører til sjældenhederne.

På forummet Danmarks Fugle og Natur kan man se billeder af spækhugger-flokken taget af en privat fotograf i går.

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk