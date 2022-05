Spækhuggeren er væk: - Dybt, dybt mystisk!

Den spækhugger, der i fire uger har ligget stille i Limfjorden, er ifølge vildtkonsulent Ivar Høst fra Naturstyrelsen svømmet væk. Det oplyser han til DR og B.T.

Ifølge Ivar Høst var det ikke ligefrem det mest oplagte scenarie, at spækhuggeren uden varsel begav sig ud på nye eventyr.

- Det er dybt, dybt mystisk. Jeg forstår det ikke, siger Ivar Høst til DR.

Til B.T. uddyber han:

- Det her giver ingen mening. Jeg har svært ved at forstå, hvad hulen der sker. Den har ikke spist i fire uger, og den er dehydreret. Og at den nu er gået fra passiv til aktiv, det er en kæmpe 'what-oplevelse'.

Ivar Høst har dagligt holdt øje med spækhuggeren. Den har i fire uger ligget på en meters dybde.

Da spækhuggeren første gang blev observeret på lavt vand ved Hals, blev dyret trukket fri.

Ifølge Ivar Høst har der ikke været mange tegn på, at spækhuggeren har indtaget føde og kun en smule væske.

Vildtkonsulenten har tidligere fortalt, at han efter halvanden uge mistede håbet om, at spækhuggeren bare ville svømme væk og videre ud i verden.

- Hvis vi trak den ud af Limfjorden - ud i Kattegat, så ville det måske være at sende dyret ud for at drukne i løbet af kort tid, fordi det ikke har kræfter til at holde sig oppe, forklarede han søndag.

Ivar Høst har onsdag morgen opdaget, at spækhuggeren er væk, og han har fået en mail fra én, der har set den svømme rundt en time til halvanden tidligere onsdag.