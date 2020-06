Spanien åbner for turister fra de fleste EU-lande om en uge

Spanien vil åbne sine grænser for personer fra lande i EU's Schengen-område den 21. juni.

Nabolandet Portugal er dog undtaget, da den spansk-portugisiske grænse vil blive åbnet den 1. juli som tidligere oplyst. Det rapporterer spanske medier - deriblandt avisen El Pais.

Den spanske regering har tidligere meddelt, at den vil åbne grænserne for udenlandske turister den 1. juli - uden krav om karantæne. Adskillige spanske øer modtager dog allerede turister fra mandag - deriblandt Mallorca og Ibiza.

Frankrig vil også løfte alle grænserestriktioner for andre Schengen-lande, herunder Danmark, fra 15. juni, altså mandag.

Grænserne blev lukket i midten af marts for at begrænse spredningen af coronavirus.

EU-Kommissionen har - hidtil forgæves - forsøgt at få landene til at koordinere deres beslutninger om grænser. Det er nødvendigt, for at det indre marked fungerer efter hensigten, lyder det.

Den grænseløse Schengen-zone dækker de fleste af EU-landene samt Norge, Island, Schweiz og Lichtenstein.

I Danmark er det i første omgang kun personer fra få lande, der kan rejse til og fra.

Fra mandag kan danskere igen tage til Tyskland, Norge og Island uden at være på kant med rejsevejledningen, ligesom tyskere, nordmænd og islændinge igen kan tage til Danmark, hvis de har booket en ferie.

Resten af verden frarådes danskere fortsat at rejse til.