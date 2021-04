Spanien åbner i juni

Feriedrømmen om at kunne rejse til sydens sol og kølig sangría i Spanien i løbet af den kommende sommer ser nu ud til at kunne blive til virkelighed inden for en overskuelig fremtid.

Ifølge statssekretæren for turisme i Spanien, Fernando Valdés, vil det populære ferieland åbne for indrejse af turister med coronapas i løbet af juni.

Fernando Valdés informerede om den forestående åbning på et møde i Mexico tirsdag med den globale brancheforening World Travel & Tourism Council.

Ifølge den engelske avis The Guardian vil Spanien i løbet af maj deltage i et pilotprojekt, som skal føre til en kontrolleret åbning for udenlandske indrejsende i juni. Betingelsen for at rejse ind i landet bliver, at man skal fremvise et coronapas, hvoraf det fremgår, at man enten er vaccineret, har været syg af covid-19 eller er blevet testet negativ inden indrejse.

Sevilla med slottet Alcázar i baggrunden har som resten af Spanien ikke haft mange turister det seneste år som følge af coronapandemien. Foto Jens Dresling

Fernando Valdés påpegede imidlertid ved mødet i Mexico, at coronapasset ikke er en 'tryllestav', men han mener det vil være et vigtigt redskab, når man skal åbne for udenlandske turister igen og give rejsende sikkerhed.

Vaccinerer i højt tempo

Spanien har siden marts i fjor været underlagt meget strenge restriktioner for at bekæmpe coronaplagen, og det har tæret tungt på landets økonomi, at restriktionerne er gået så hårdt ud over turismen, som udgør 12 procent af bruttonationalproduktet.

Landet er med andre ord afhængig af turismen. I 2019 - det sidste 'normale' år inden coronapandemien - satte Spanien nye rekorder med i alt 83.7 millioner internationale turister. Det var godt en million flere end året før og knap 20 millioner flere end i 2014

Covid-19 har hidtil kostet knap 80.000 spaniere livet, mens cirka 3.5 millioner har været smittet.

Indsatsen for at få vaccineret Spaniens befolkning på cirka 47 millioner indbyggere er ved at tage fart. Knap 15 millioner har nu fået deres første stik, mens over fire millioner spaniere er færdigvaccineret. Målet for landets socialistiske regering er, at 70 procent af befolkningen er vaccineret, når sommeren er forbi.