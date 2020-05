Spanien åbner tidligst for turister til juli

Spanien venter til juli med at åbne grænserne for udenlandske turister, meddeler landets premierminister

Spanien venter til juli med at åbne grænserne for udenlandske turister. Det siger den spanske premierminister, Pedro Sanchez, lørdag i en tale til nationen.

- Fra juli vil modtagelsen af udenlandske turister blive genoptaget under sikre forhold.

- Vi vil garantere, at turisterne ikke tager nogen risici og ikke vil udgøre risici for os, siger han.

Dermed slukker premierministeren håbet hos de mange spaniere, der får deres indkomst fra turismen, og som håber, at turister kan rejse ind i landet igen snart.

Turisme udgør omkring 14 procent af Spaniens bnp.

Italien, der som Spanien har været et af de lande i Europa, der var hårdest ramt af coronaudbruddet, åbner sine grænser for udenlandske turister den 3. juni.

Demonstrerer i biler

Lørdag demonstrerede tusinder af mennesker i Madrid og andre byer i Spanien i protest mod regeringens langvarige nedlukning af landet.

De fleste demonstranter holdt sig i deres biler for at mindske smitterisikoen.

- Frihed, frihed, frihed, lød råbene fra mange af demonstranterne, der viftede med spanske flag.

- Gå af, Sanchez, råbte de.

Det var højrefløjspartiet Vox, der havde indkaldt til demonstrationen.

Vox er Spaniens tredjestørste parti, og det har beskyldt venstrefløjsregeringen for at "ødelægge" landets økonomi ved at lukke ned for at forhindre smitte med corona.

Vox mener ligeledes, at regeringen på ulovlig vis har begrænset friheden for Spaniens knap 47 millioner indbyggere.

Det største oppositionsparti, det konservative PP, har fremsat lignende anklager. Men PP havde ikke opfordret sine vælgere til at deltage i lørdagens demonstrationer.