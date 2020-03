Spanien er nu oppe på 4089 dødsfald grundet coronavirus.

Det skriver avisen El Pais, ligesom det er meldt ud af forskningsministeriet.

Det er en stigning på 655 i forhold til antallet onsdag, og der er nu 56.000 smittede, hvilket er 8578 flere end i går.

Se også: Spanien runder 4000 dødsfald

Men selv om tallene fortsætter med at stige, er der for første gang et fald i stigningen pr. dag, skriver avisen.

- Hele administrationen arbejder utrætteligt for at sikre medicinsk udstyr. Det er en krig at sikre os masker, testudstyr og respiratorer, siger talspersonen for finansministeriet, María Jesús.

Spanien er i skrivende stund det land med fjerdeflest smittede. USA følger efter, mens Italien indtager den kedelige andenplads kun overgået af Kina.