Spanien sætter smitterekord med næsten 50.000 tilfælde

Spanien har tirsdag sat ny smitterekord med næsten 50.000 registrerede coronatilfælde.

Det oplyser landets sundhedsministerium.

I alt har myndighederne det seneste døgn registreret 49.823 nye smittede. Det er over 5000 flere end den tidligere rekord, der blev sat i januar.

De seneste 24 timer er det såkaldte incidenstal, som angiver antallet af smittede per 100.000 indbyggere over syv dage, også steget fra 377 til 424.

De stigende smittetal bliver primært drevet frem af den nye omikronvariant. Ifølge avisen El País udgør varianten allerede 80 procent af nye smittetilfælde i hovedstaden Madrid.

Myndighederne registrerede det første tilfælde af den nye variant i landet 2. december.

Den store forskel fra den seneste smittetop sidste vinter til nu er, at cirka 80 procent af Spaniens 47 millioner indbyggere er færdigvaccinerede.

Modsat dengang viser de fleste nye smittede nu ingen eller kun milde symptomer på covid-19.

Antallet af coronapatienter, der bliver behandlet på landets intensivafdelinger, ligger tirsdag på 1472. Det er en stigning på 30 i forhold til dagen før.

Selv om situationen er nogenlunde under kontrol, så truer den eksplosive smittestigning med omikronvarianten med at lægge pres på Spaniens hospitaler.

I Catalonien, der huser en fjerdedel af alle indlagte med covid-19 i Spanien, har myndighederne tirsdag bedt domstolene om at godkende en række nye restriktioner.

Det gælder blandt andet nedlukning af nattelivet og grænser for antal besøgende på barer, restauranter og i private hjem.

Spaniens regering og de fleste autonome regioner har indtil videre ikke været villige til at gå så langt.

Premierminister Pedro Sánchez planlægger onsdag eftermiddag at holde en videokonference med Spaniens regionale ledere for at diskutere, om der skal indføres nye tiltag for at inddæmme smitten.

