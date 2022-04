Spansk landsby skifter navn til Ukraine

En landsby i det sydlige Spanien har skiftet navn til Ukraine.

Det er gjort for at udvise solidaritet med det krigsramte land, som ligger mere end 4000 kilometer væk fra landsbyen.

Byen gik før under navnet Fuentes de Andalucía. Men ved rundkørslen ved indgangen til byen mødes folk nu med et skilt, hvor der står Ukraine i stedet for Fuentes de Andalucía.

Samtidig er det blå og gule ukrainske flag malet ved siden af det nye bynavn.

Gaderne i den spanske landsby med idylliske hvide huse har også fået en overhaling.

Borgerne i byen kan nu gå rundt i gaderne Byen Kyiv, Byen Odesa og Byen Mariupol, som er opkaldt efter store byer i Ukraine.

På gaden Kyiv fortæller borgmester Francisco Martinez, at beslutningen handler om skabe opmærksomhed på konflikten. Han oplyser, at det også er mere end bare end gestus.

Landsbyboerne har samlet 3500 euro - cirka 26.000 kroner - på to dage.

Pengene skal bruges til at lave flygtningecenter. Landsbyen planlægger at kunne huse op mod 25 flygtninge i centeret eller hos familier i byen.

Den 68-årige pensionist Rafael Osuna siger, at han vil tage imod et par ukrainere i sit hjem.

- Folkene i vores by er meget stolte af, hvad vi gør, siger han.

Landsbyen, som ligger øst for storbyen Sevilla, har omkring 7100 indbyggere.