Spanske myndigheder: 5000 migranter har krydset grænsen til spansk enklave

På et døgn har 5000 migranter krydset grænsen fra Marokko og ind i den spanske enklave Ceuta, der ligger i Nordafrika. Det er uden fortilfælde, siger myndighederne. Mindst en person har mistet livet i forsøget på at komme ind i Ceuta

Der har været travlt i den spanske by Ceuta, der ligger i Nordafrika. 5000 migranter har forceret grænsen fra den marokkanske by Fnideg og ind i den lille spanske enklave.

Det skriver den spanske avis El País.

Af de 5000 personer er 1500 af dem mindreårige.

En lille pige får et aluminiumstæppe vinklet rundt om sig, så hun kan få varmen. Foto: Ceuta Actualidad TV / Ritzau Scanpix

De små enklaver Ceuta og Melilla har længe været et mål for migranter. Her håber migranterne på at kunne komme ind i Europa og begynde jagten på et bedre liv i Europa, skriver The Guardian.

Hvert år risikerer tusindvis af migranter livet, når de forsøger at springe over hegnet, gemme sig i biler eller svømme over grænsen, skriver AP.

Enklaverne er stærkt bevogtede og Ceutas otte kilometer lange grænse til Marokko er beskyttet af et 10 meter højt dobbelthegn.

Mistede deres arbejde

Den hårde grænsebevogtning under covid-19 har betydet, at mange marokkanere, der til dagligt arbejdede i de små enklaver på tværs af grænsen, har mistet deres levebrød, skriver AP.

Foto: Ritzau Scanpix / Fadel Senna

Mandagens hændelse er uden sidestykke. Ifølge de spanske myndigheder lykkedes det sidste år 2228 migranter at komme ind i enklaverne.

Alene i mandags fik 5000 migranter adgang til det forjættede land - en fordobling i forhold til hele sidste år.

Ifølge spanske myndigheder blev det brugt gummibåde til at krydse grænsen. Andre svømmede forbi molen, der strækker sig flere meter ud i Middelhavet. Mindst en person er druknet i forsøget på at nå den spanske enklave, skriver AP.

Stranden omkring Ceuta er fyldt med migranter, der mandag krydsede grænsen. Foto: Fadel Senna / Ritzau Scanpix

Diplomatisk kogepunkt

Spændingerne mellem Marokko og Spanien er i øjeblikket på kogepunktet.

Det skyldes, at de spanske myndigheder tillod Brahim Ghali - en førende fortaler for et uafhængigt Vestsahara - at komme ind i Spanien for at få behandling mod covid-19.

Vestsahara var på spanske hænder indtil 1975, hvorefter Marokko overtog størstedelen af området.

Marokko har kritiseret beslutningen om at lade Ghali komme ind i Spanien og advaret om, at behandlingen af Ghali vil få konsekvenser.

De spanske myndigheder tillod Ghali at komme ind i landet under en falsk identitet. De forsvarer sig med, at deres beslutning blev truffet af humanitære hensyn.

Tusinde personer forsøger at komme ind i Ceuta. Her kravler de over en skrænt. Foto: Fadel Senna / Ritzau Scanpix

Nothern Observatory for Human Rights, der arbejdere med indvandrere i det nordlige Marokko, siger, at hændelsen mandag skyldes flere faktorer, herunder den diplomatiske kløft mellem Spanien og Marokko.

- Ifølge vores oplysninger har de marokkanske myndigheder reduceret den militære tilstedeværelse langs kysten. Det skyldes, at Spanien har modtaget Brahim Ghali.

- Området er nøje overvåget, og forsøg på at klatre over hegnet eller svømme i land vil under normale omstændigheder blive stoppet, siger gruppens talsmand Mihammed Ben Aisa.

Migranter taler med en spansk vagt, efter de er svømmet til spanske enklave Ceuta. Foto: Antonio Sempere

Ifølge Reuters afviser den spanske udenrigsminsiter, Arancha Gonzalez Laya, at ovenstående skulle være tilfældet.

- Jeg kan ikke på Marokkos vegne, men de har for få timer siden fortalt os, at det ikke handler om uenigheden om Brahm Ghali, siger hun.