Spanske Sara tog en vagt for en kollega: Død med coronavirus

28-årige Sara Bravo López tog en vagt for en kollega på intensivafdelingen. Det endte med at koste hende livet, da hun ikke overlevede kampen mod coronavirus

Sara Bravo López er den yngste spanier, der har mistet livet med coronavirus.

Den 28-årige familielæge, der levede med astma, valgte at hjælpe til på intensivafdelingen i byen Ciudad Real syd for Madrid.

Selv om hun ikke behøvede, så tog hun en vagt for en presset kollega.

Den beslutning endte med at blive fatal. Det skriver spanske La Opinión El Correo de Zamora.

De har også talt med familien, der beskriver, hvordan Sara Bravo López altid havde drømt om at blive læge.

- Nu døde hun, mens hun hjalp andre, siger de til avisen.

Sara Bravo López blev smittet i starten af marts, og efter en sej kamp klarede hun den ikke.

Over 9000 døde

864 personer er i det forløbne døgn døde i Spanien som følge af coronavirus, oplyser regeringen onsdag. Det bringer det samlede dødstal over 9000.

Det viser en fortsat stigning i dødstallet.

Døgnet forinden blev der registreret 849 døde.

Samtidig er der nu registreret over 100.000 smittede med coronavirus i Spanien.

Tallet er steget fra 94.417 tirsdag til 102.136 onsdag.

Her på Leonor-hospitalet i Madrid er patienterne så mange, at flere på ligge på gangene. Her er det scener fra sidste uge. Privatoptagelser.

Sydeuropa hårdt ramt

Spanien og Italien er lige nu de to hårdest ramte lande i verden af sygdommen covid-19, som coronavirus er skyld i.

Nyhedsbureauet AFP's opgørelse over døde af covid-19 verden over blev tidligere på dagen opgjort til over 30.000.

Alene Spanien og Italien står for to tredjedele af dødsfaldene verden over.

De to lande ventes inden kort tid at blive overhalet af USA, som senest har opgjort coronadødstallet til over 4000.

Det forventes, at dødstallet i USA vil stige til 100.000, måske 200.000 eller i værste fald endnu flere.