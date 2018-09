Spar Nord sluger stor luns af konkurrent og vil have mere

Spar Nord Bank har købt aktier i Danske Andelskassers Bank, DAB, for en kvart milliard og øjner et opkøb af hele banken. Det skriver Spar Nord Bank i en fondsbørsmeddelelse.

Onsdag har Spar Nord Bank, der ligger i Nordjylland, købt små 40 millioner aktier i Danske Andelskassers Bank for 236 millioner kroner. Dermed ejer Spar Nord 27 procent af banken.

- Vi har valgt at foretage investeringen i DAB, fordi vi under de givne omstændigheder – vores egne kapitalforhold og den forventede udvikling i DAB – kan regne en fornuftig forrentning hjem på investeringen.

- Vi vil gerne i dialog med DAB's bestyrelse om muligheden for, at vi på de rette betingelser kan give alle DAB's aktionærer et attraktivt tilbud, og den dialog håber vi, at der bliver lejlighed til at tage i den nærmeste fremtid, skriver administrerende direktør i Spar Nord Lasse Nyby i meddelelsen.