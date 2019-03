Sparede op i to år: Teenager køber elektrisk kørestol til sin bedste ven

Alle burde have en ven som Tanner Wilson

Historien om Tanner og Brandon fra Norman i Arkansas er historien om et ægte, uselvisk venskab, der har varmet hjerter i hele deres hjemland.

Brandon Qualls sidder i kørestol, og i årevis har Tanner Wilson derfor skubbet trofast rundt med sin ven op og ned ad gangene på deres skole, Caddo Hills High School.

Det skriver blandt andre CNN News.

- Min arme blev virkelig trætte, betroede teenageren et lokalt tv-medie.

Derfor har Tanner Wilson gennem to år sparet op af de penge, han tjener på sit fritidsjob hos en bilmekaniker, og i sidste måned brugte han pengene på at købe en splinterny, elektrisk kørestol til sin bedste ven.

Græd ud over det hele

Den gavmilde, unge mand viste stolen frem for Brandon Qualls foran hans klassekammerater, og det kom fuldstændigt bag på ham.

- De kom ind, og så eksploderede mit ansigt bare. Jeg græd bare ud over det hele. Jeg tænkte, ’wow, jeg fatter ikke, at han gjorde det for mig’, siger den benovede teenager til News9.

- Det har været min drøm at få sådan en. Og min drøm gik i opfyldelse.

Men for Tanner var der slet ingen tvivl om, at hans surt optjente penge skulle bruges på en ny kørestol, der kunne gøre hverdagen nemmere for dem begge.

- Han er bare været en virkelig god ven, og jeg ville gøre ham en tjeneste. Jeg følte bare, at jeg var nødt til det… Brandon, han har bare altid været der for mig, fortæller Tanner Wilson.