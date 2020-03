Speciallæge: Det her vil måske ende med at have kostet én-to milliarder kroner per menneskeliv

Udbruddet af coronavirus har ført til en lang række restriktioner og en historisk nedlukning af store dele af Danmark. Formålet er klart: Spredningen af coronavirus skal begrænses så meget som muligt.

Men hvor går grænsen for, hvor mange midler samfundet skal bruge på at beskytte danskerne mod smitte?

Det er noget nær umuligt at give et klart svar, lyder det fra flere fagfolk i Kristeligt Dagblad. Men faktum er, at det kan blive meget dyrt at redde menneskeliv under coronakrisen.

- Ud fra en kølig kalkulation er det godt nok nogle dyre liv, konstaterer Kjeld Møller Pedersen, der er professor og sundhedsøkonom ved Syddansk Universitet, til Kristeligt Dagblad.

Det er dog ifølge professor ved Det Nationale forsknings- og analysecenter for Velfærd (Vive) Jakob Kjellberg ikke pengene i sig selv, der bør bekymre.

Det bekymrende er, at de milliarder af kroner, som det koster samfundet at begrænse coronasmitten, kunne være brugt på fremtidige investeringer i eksempelvis sundhedsvæsnet.

- Man skal være opmærksom på, at når man bruger ressourcer i dag for at begrænse smittespredning og redde liv, er det ressourcer, vi ikke har fremadrettet, siger Jakob Kjellberg til Ritzau.

- Det er hele tiden en afvejning af, om man bruger for meget eller for lidt nu i forhold til fremtiden.

Han fortæller, at det endnu ikke er muligt at sætte en konkret pris på, hvor meget hvert menneskeliv, man redder under coronaepidemien, koster.

- Vi har ikke nok viden om, hvor alvorlig coronaepidemien bliver, og hvor effektfulde vores strategier er.

Når man som i Danmark har valgt en strategi om at lukke store dele samfundet ned - herunder skoler, institutioner og hele forlystelseslivet - sker det uden klart at vide, hvad der virker, fortæller økonomen.

- Man vælger sin strategi under en stor usikkerhed, og vi er nok også meget drevet af frygt for, hvad situationen kan udvikle sig til, siger Jakob Kjellberg.

Ifølge Sundhedsstyrelsens risikovurdering og strategi for en epidemi med coronavirus i Danmark ventes knap 600.000 danskere at blive smittet i løbet af en epidemi på tre måneder.

11.200 vil have behov for indlæggelse, og 1680-5600 vil kunne dø.

Det er ældre over 80 år og personer med en underliggende sygdom, der i særlig risiko for at dø efter smitte med coronavirus.