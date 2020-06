Speciallæge: En demo-smittet behøver ikke være alvorligt

Det fik flere til at frygte for corona-inddæmningen, da 15.000 mennesker 7. juni samlede sig til en antiracistisk demonstration i København.

Tirsdag - 9 dage senere - har Sundhedsministeriet så kunnet fortælle, at én person, der har deltaget i demonstrationen, er konstateret smittet.

Det behøver dog ikke være alvorligt for bremsningen af smittespredningen.

Det vurderer Christian Wejse, speciallæge i infektionssygdomme på Aarhus Universitetshospital og lektor i folkesundhed ved Aarhus Universitet.

- At der er en, der er testet positiv, er ikke i sig selv alvorligt for smittespredningen i Danmark.

- Men det kan det potentielt blive, hvis vedkommende har været en superspreder og haft en adfærd, hvor andre er blevet smittet, siger han.

Speciallægen har dog svært ved at se for sig, at den smittede har smittet et stort antal, da demonstrationen er forgået udendørs:

- Det er mere noget, man ser inde i små, lukkede lokaler, at man smitter så mange ved berøring af overflader.

- Så jeg tvivler på, at vedkommende har smittet et stort antal. Men vi må se, hvordan resultaterne bliver de kommende dage, vurderer Christian Wejse.

Han hæfter sig samtidig ved, at det ikke vides, om personen overhovedet har været smittet ved demonstrationen.

Det kan Sundhedsministeriet dog ikke udelukke, og derfor opfordres alle, der har deltaget i demoen, til at lade sig teste.

Den anbefaling støtter Christian Wejse op om:

- Vi skal teste rigtig mange for at finde de få smitsomme, der er. Det var allerede anbefalingen inden, at der var fundet én positiv.

- Nu er det så desto mere væsentligt, og nu er vi også henne på et tidspunkt, hvor det giver mening, siger han.

Demonstrationen er en af mange, der de seneste uger er afholdt globalt efter den sorte amerikaner George Floyds død under en anholdelse i USA.

Siden har der også været afholdt demonstrationer i både Odense og Aarhus.

Der er planlagt endnu en demonstration i København på torsdag. Bag denne står organisationen Black Lives Matter Denmark.