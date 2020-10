Speciallæge: Fitness burde lukke

Trods et alarmerende smittetal er landets fitnesscentre stadig åbne.

Og det bekymrer Christian Wejse, der er speciallæge i infektionsmedicin på Aarhus Universitetshospital.

- Det under mig, at man har undtaget dem fra en nedlukning i den nuværende smittesituation.

Han forventer 5000 nye smittede den kommende uge. Dertil skal lægges et betydeligt mørketal, forklarer han.

Dybe vejrtrækninger

Derfor er der meget stor sandsynlighed for, at en smittet person uvidende kan smitte mange andre i et fitnesscenter.

- Der er høj, høj smitterisiko i fitnesscentre.

- Man trækker vejret hurtigt og dybt, så hvis man smitter, så kan man komme til at smitte alle i rummet, forklarer han.

Ifølge regeringens nyeste retningslinjer, skal man bære mundbind på vej ind og ud af omklædningsrummet. Men ved maskinerne eller i træningslokalet er mundbindet ikke et krav.

- Jeg synes generelt, det er prisværdigt, at man forsøger at holde så meget åbent som muligt, Men jeg må sige, at hvis man sætter tingene over for hinanden, så skal det give mening.

- Jeg tror, det er svært at forstå for folk, at de skal have mundbind på restauranter, men ikke i fitnesscentre, konstaterer Christian Wejse.

- Der er vel også et hensyn til den personlige frihed. Hvis folk kender risikoen og vil træne fitness, så skal de vel have lov til det?

- Det er en utrolig væsentlig afvejning, det er nemlig rigtigt, at vi skal prøve at holde gang i så meget, som vi kan i samfundet.

- Men risikoen for, at der en smitsom person i et fitnesscenter er væsentligt højere i dag end i august og september, siger Christian Wejse.

Høj risiko

En økonomisk rapport fra Statens Serum Institut viste i foråret, at fitnesscentre er blandt de mest smitte-risikable aktiviteter. Samtidig bidrager fitnessbranchen kun beskedent til den økonomiske aktivitet i samfundet.

Blandt andet derfor var fitnesscentrene lukket hele foråret og åbnede først i begyndelsen af juni.

Et norsk studie viste i sommer, at fitness ikke er en smittebombe under et lavt smittetryk. Men forskerne bag det studie understregede samtidig, at studiets resultater afhang af netop dét - et lavt smittetryk, lød det i New York Times

Statens Serum Institut kunne lørdag melde om 789 nye smittede.

Der er 1.420 fitnesscentre i Danmark, viste en opgørelse fra Idrættens Analyseinstitut sidste år.

