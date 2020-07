Speciallæge: Positivt coronanyt i Danmark

Speciallæge i infektionsmedicin Christian Wejse fra Aarhus Universitet peger på, at der i dagens opdatering fra Statens Serum Institut ikke er nogen kommune i Danmark med et relativt højt antal smittede de seneste syv dage.

Det til trods for, at der ellers har været områder - såsom Hjørring - hvor der har været frygt for et større udbrud.

- Det viser, at de udbrud, der har været, er blevet håndteret fornuftigt, og at smitten er blevet inddæmmet, siger Christian Wejse.