Specialpatrulje i nattelivet: Finder oftere kokain end hash

Når feststemte østjyder er i byen, er Østjyllands Politis specialpatrulje jævnligt med, og deres oplevelse er klar. Andelen af folk, der bliver taget med kokain, er vokset markant.

- Jeg kan mærke, at kokainen er fordoblet på fem år. Det forsvinder ikke, men vi kan regulere det, siger Jeppe, der en af de betjente, der forsøger at holde problemet nede via sit arbejde i specialpatruljen. Af hensyn til ham og hans kollegers arbejdsopgaver og sikkerhed optræder de kun med fornavn.Specialpatruljens opgave hos politiet er at fange de folk, der køber på gadeplan. Det sker for eksempel ved at patruljere i civil i nattelivet, hvor nogen køber, sælger eller tager stoffer. TV2 ØSTJYLLAND har været med på en fredag aften, og her blev der fundet mere kokain end hash, hvilket ikke er et særsyn i nattelivet i dag.

- Vi finder mest kokain, og så kommer hash og skunk, siger Thomas, betjent i specialpatruljen.

Finder nemt kokainI løbet af den aften, hvor TV2 ØSTJYLLAND er med, er der flere sager med folk, der bliver taget med kokain. På et tidspunkt støder patruljen ind i et par unge, hvor det ser ud som om, at de skal til at tage stoffer, og her er der gevinst.

- Jeg vælger at rette henvendelse til dem og finder ret hurtigt en lille smule kokain i en pose, fortæller Mathias fra specialpatruljen.Det er relativt små mængder narkotika, der bliver fundet hos brugerne den aften, vi fulgte specialpatruljen. Og det er helt bevidst, at politiet ikke kun har fokus på at finde de store bagmænd. Indsatsen er nemlig med til at styre narkokriminaliteten

- Hvis man kan minimere efterspørgslen på narko i Danmark og generelt i hele verden, så er vi ikke i tvivl om, at det også vil minimere udbuddet af narko, siger Brian Voss Olsen, politiinspektør hos Østjyllands Politi.

- Vi er slet ikke i tvivl om, at det, at vi kan bevæge os på flere niveauer – herunder det enorme fokus vi har på gadeplan – er med til at gøre en forskel. For eksempel i forhold til det meget, meget hårde miljø, der er på gadeplan, forklarer han.Politi: Forebygger drabVed at holde problemet nede og i kontrol er politiet også med til at forebygge de helt alvorlige typer af kriminalitet, hvor mennesker mister livet, lyder vurderingen.

Ifølge politiet viser erfaringer fra andre lande, at mister man først overblikket på gadeplan, kan det medføre drab og andre voldsudgydelser.

- Når vi har overblikket på gadeplan via vores dygtige specialpatrulje, er vi på en eller anden måde med til at holde det nede på et tåleligt niveau, mener Brian Voss Olsen.På gaden i Aarhus finder politiet også nogle, der er i gang med at handle kokain, og det ender med lidt tumult, da en af betjentene opdager, at en gammel kending er i gang med en handel.

- Da jeg tager fat i ham, kan jeg se, det er en fra en tidligere politiforretning. Han gør kraftig modstand, fordi vi ikke lige er på talefod. Han bliver anholdt kortvarigt, hvilket får ham til at falde til ro. Og vi kan snakke sammen efterfølgende, hvor jeg finder tre poser kokain på ham, og han erkender også, at det er noget, som han lige har fået, fortæller Thomas, der er betjent i specialpatruljen.Når du køber, er du med til at understøtte bandekriminalitetFor Østjyllands Politi er handler med narkotika sværere at håndtere for dem nu end tidligere. Det skyldes, at de tidligere ofte kendte dem, der solgte stoffer på gadeplan, men i dag er der langt flere sælgere.

- Der er sket en enorm udvikling de seneste ti år indenfor narkomarkedet. Der er kommet flere spillere på markedet, og det udfordrer også vores indsats, hvor vi tidligere havde et mere indgående kendskab til, hvem de potentielle bagmænd var, så er der i dag flere spillere på markedet, forklarer Brian Voss Olsen.Men opgaven med at få stofferne begrænset og væk kan ikke klares uden, at borgerne hjælper, og derfor bør man tænke over, hvilke konsekvenser det har for andre end en selv at købe, sælge eller tage stoffer.

- Udover den indsats, som vi laver, så er vi nødt til at få borgerne med til at lade være med at understøtte de kriminelle bandegrupperinger. Når vi ser mange gange, at der bliver skudt i gaderne, så er det oftest narkomarkedet, man kæmper om. Det skal man være klar over, når man bestiller og køber narko, så er man faktisk med til at understøtte bandegrupperinger eller rockere, slutter han.