Specielt designet mundbind til børn på vej

De mundbind, der sælges nu, kan sidde for løst på børn

Børn har som regel et mindre hoved end voksne, og derfor kan de velkendte blå mundbind, der lige nu sælges i forretninger landet over, være for store til dem.

Derfor arbejder de danske dagligvareforretninger på at få specielt designede mundbind til børn hjem på hylderne.

- De mundbind, der sælges i dag, passer ikke til børns ansigter. Så vi arbejder på at få dem hjem for at dække det behov, der nok vil komme, nu hvor der kommer påbud i kollektiv trafik, siger Mariam Skovfoged, kommunikationsdirektør ved Dagrofa, til Ekstra Bladet.

Påbudet om mundbind i offentlig transport, der gælder fra 22. august, gælder også børn fra 12 år og op efter.

Dagrofa, der driver kæderne MENY, SPAR, Min Købmand og Let-Køb, har allerede nogle mundbind til børn på lager, men de skal først godkendes, før de kan sendes ud i butikkerne.

De håber, at godkendelserne snart er på plads, så børnemundbindene kan ramme hylderne allerede i næste uge, og at der vil være tale om type 2R med en pris på fire kroner stykket.

Dokumenterne i orden

Også hos Coop, der driver Kvickly, SuperBrugsen, Dagli'Brugsen, coop.dk, Irma og Fakta, arbejder man på at få de specielt designede mundbind til børn hjem.

- Det er i pipeline. Der kan godt gå to til fire uger, som situationen er nu. Men det kan ændre sig, Lars Aarup, Coops kommunikationschef.

Lars Aarup påpeger ligesom Mariam Skovfoged, at det er vigtigt, at dokumenterne er i orden, før mundbindene kan sælges, og at de har de rette CE-godkendelser.

- Hvis der er leverandører, der kan det, så hører vi gerne fra dem, lyder det fra Lars Aarup.

Både Dagrofa, Coop og Salling Group har sat prisen på mundbind til voksne i bund - de koster tre kroner stykket hos dem.

Ekstra Bladet har kontaktet Salling Group, der blandt andet driver føtex, Netto og Bilka, om de også arbejder på at få mundbind til børn på lager. De er dog ikke vendt tilbage på Ekstra Bladet henvendelse.