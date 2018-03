Specielt parforhold: Jan kører sneplov - det gør konen også

For et år siden ledte den 49-årige vognmand Jan Themsen, Bårse, efter en chauffør til firmaet.

De hænger ikke på træerne.

Og han ledte efter en kæreste til privatlivet.

De kan som bekendt også være vanskelige at finde.

Ikke desto mindre er det lykkedes Jan Themsen at få dækket begge behov.

Man siger, at lige børn leger bedst. Og som sendt fra himlen er 47-årige Mette Juhl, Vordingborg, dukket op. De to danner nu par privat. Men også når der skal ryddes sne for Vejdirektoratet.

- Vi mødtes på nettet helt tilfældigt. Hun er ud af en vognmandsfamilie. Men hun havde ikke lastbilkørekort, da vi mødtes, siger Jan Themsen.

Det bliver højest til et tilfældigt møde på ruten, som de to har delt imellem sig. Men det er heller ikke af vejen. Foto: Per Rasmussen

I to døgn har de nu begge holdt motorvejen mellem Nørre Alslev og Udby, samt hovedvejen mellem Bakkebølle og Stege på Møn fri for sne og is. De ser ikke meget til hinanden, når sneflokke kommer vrimlende.

Mette Juhl driver egentlig en forretning, hvor hun sælger kosmetik over nettet. Men når vinteren kalder, rykker hun med sin mand af sted. Jan kører den ene sneplov, Mette den anden.

Debuten har overrasket på flere måder.

- Det mest overraskende har været, hvor sindssygt folk kører. De har ingen respekt. Vi kører tre sneplove efter hinanden. På sned af hinanden, så vi skubber hinandens sne. Folk kører i zigzag, i nødsporet og op på siden af os for at presse os. Hvad har folk i deres hoved? Det kan ikke være meget. Det må da være vigtigst at komme hel hjem, siger Mette Juhl til Ekstra Bladet.

Vintervejret har vist sig at være værst i netop det område, som Jan Themsen har kontrakt med Vejdirektoratet om at passe. Ud over snerydning, må Jan Themsen også give et nap med for at komme forbi strandede bilister. Foto: Per Rasmussen

Hel hjem kommer Mette Juhl og Jan Themsen forhåbentlig også på et tidspunkt. Men de har kørt fra tidlig morgen til sen aften onsdag og torsdag.

- Der er ikke meget tid til kærlighed. Det er bare at køre og at sove, forklarer Mette Juhl.

Ekstra Bladet var med på en tur torsdag ved middagstid. Her viste det sig, at det handler om meget andet end at køre sne.

Jan Themsen og Mette Juhl hjalp også bilister med at komme fri, når de var kørt fast og holdt i vejen for sneploven. Og selv om de havde delt ruten op i to, stødte de indimellem på hinanden, når saltlagedepotet på lastbilen var tomt, og nyt måtte hentes på lageret i Stege.

Jan Themsen fortæller, at det indimellem er umuligt at se noget, når man kører på sned af en anden lastbil, og der fyger sne op på forruden. Så gælder det om at have et godt makkerskab. Foto: Per Rasmussen

Så bliver vinduet rullet ned, og der kan blive tid til et kram, der luner.

- Jeg var nok lidt spændt på, hvordan det skulle gå. Det er jo Mettes debut med en sneplov, siger Jan Themsen.

Ville selv køre lastbil

Mette Juhl tog lastbilkørekort for et halvt års tid siden.

- Muligheden var der. Det var mig selv, der ville. Godt nok kører jeg rundt i noget, der koster 1,7 millioner kroner. Men det har vist sig at gå meget godt, siger Mette Juhl.

- Når det gælder kærligheden, er der ikke meget af den i disse dage. Den må vente, til sneen er væk. Lige nu er det bare at køre og at sove, siger Mette Juhl, inden de to kører videre i hver sin lastbil.

Mette Juhl og Jan Themsen har kendt hinanden i 25 år, men levede hvert sit liv. Hun i København med mand og børn, og han i Bårse med egen vognmandsforretning. Nu er de fælles om snerydningen. Foto: Per Rasmussen

Jan Themsen er ikke meget for at sige, hvad han får for at stå til rådighed for Vejdirektoratet. Men han siger, at det da bestemt er en fordel, at man kan holde indtægterne i parforholdet.

- Når nu en chauffør er på ferie i Thailand, så er det nok den mest optimale løsning, at ens kone også kan køre sneplov, forklarer Jan Themsen.

- Jeg har været temmelig heldig, siger han videre.