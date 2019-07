Spektakulære billeder: Hundredvis af heste i kæmpe opvisning

En dronefotograf formåede at filme en imponerende hesteopvisning, da han 3. juli befandt sig i den nordkinesiske provins Indre Mongoliet, hvor den traditionelle Naadam-festival blev afholdt i denne uge.

Her formåede han at indfange hvordan flere hundrede heste løber i tæt og stramt koordineret formation, inden de galopperer ud over græsstepperne.

Naadam-festivalen er en traditionel mongolsk festival, der afholdes omkring midsommer. Under festivalen konkurreres der i hesteløb, bueskydning og mongolsk brydning.

I Mongoliet afholdes festivalen i år mellem 11. og 15. juli, men i Indre Mongoliet blev festivalen afholdt i begyndelsen af juli.