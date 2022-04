Spektakulært fund på Amager

Danmarks eneste giftslange, hugormen, er fundet i Naturpark Amager. Det er første gang nogensinde, at hugormens eksistens på Amager har kunnet verificeres

Forrige weekend fandt to biologer det første stensikre bevis på, at hugormen er kommet til Amager.

Det oplyser Jes Aagaard, der er naturvejleder i Naturpark Amager, til Ekstra Bladet.

- Den lå og tog solbad lige nede på det centrale Kalvebod Fælled, fortæller han.

Så fedt

Det er ifølge Jes Aagaard ikke nødvendigvis den første hugorm på Amager, men det er den første, som har kunnet verificeres.

- De fik et rigtig godt billede af den, og de er biologer, de to, der har fundet den, så det er et meget sikkert fund.

Og begejstringen over fundet vil ingen ende tage for ham.

- Jeg synes, det er så fedt, at vi også har hugorme i naturen på Amager. Naturvejlederen er glad, siger han.

Parringssæsonen er begyndt

Det er netop nu, at de små slanger formerer sig, fortæller Jes Aagaard.

Hanerne venter på hunnerne i det tidligere forår, hvorefter der ellers bliver gået til makronerne.

- Når hunnen kommer frem, så springer hannen op på ryggen af hende og gnider sig op ad hende for at få hende i parringshumør, forklarer han.

Og der er særligt ét punkt, hvor hugormene adskiller sig, når det kommer til at videreføre slægten.

- Det helt særlige ved hugorme er, at de føder levende unger, forklarer naturvejlederen.

De fleste andre slanger lægger æg - det gælder også den anden danske slange, snogen.

Naturvejlederen tror dog ikke på, at bestanden af hugorme på Amager kommer til at stige helt vildt, selvom parringssæsonen er skudt i gang.

Opfordrer til afstand

Naturvejlederen har et klart budskab, hvis du støder på hugormen i det fri: Hold afstand.

Men selvom der ifølge Sundhed.dk er omkring 400 mennesker årligt, der bliver bidt af en hugorm i Danmark, så er den mere bange for dig, end du er for den, fortæller han.

- Når nu vi siger giftslanger, så er det ikke, fordi det er ligesom James Bond-film, og vi falder døde om, fordi vi kigger på den, siger Jes Aagard.

Han understreger dog, at man skal søge lægehjælp, hvis man bliver bidt af en hugorm.

De skjulte giganter: Her finder du naturens kæmper i Danmark