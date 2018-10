Spektakulært syn: Nordlys over Island

En video optaget 27. september viser fantastiske billeder af det naturlige nordlys, der blev set i byen Djupivogir i det østlige Island.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

- Jeg er i øjeblikket på rejse i Island for at se nordlys. Det var en lang køretur for at finde en klar himmel før stormen. Det var et flot nordlys på første dag, sagde Olivier Staiger, der er manden bag videoen.

Nordlys opstår når elektrisk ladede partikler fra solen interagerer med gasser fra jordens atmosfære, hvilket skaber den berømte grønne glød.