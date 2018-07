Spektakulært syn: Sjældent vejrfænomen fanget på video

Badeglade badegæster på stranden ud for Sortehavet i Rusland, fik sig noget af et syn, da en massiv skypumpe rejste sig for øjnene af dem.

Kæmpe-skypumpen blev spottet fredag i nærheden af turistbyen Arkhipo-Osipovka, og heldigvis var flere vidner hurtige til at filme 'monstret', der er yderst sjældent på disse kanter.

Det skriver BBC.

Du kan se den spektaukulære skypumpe i videoen øverst i artiklen.

DMI: Sker tit i Danmark

Selve skypumpen er egentlig en hvirvelvind, som dannes i forbindelse med kraftig regn og tordenbyger.

- Det er også noget, vi får herhjemme og særligt, når vandtemperaturene er høje, siger DMI's presseansvarlige til Ekstra Bladet.

Se en skypumpe over Sæby

Hvorvidt det varme sommervejr, vi har haft i år, vil få endnu flere skypumper til at opstå herhjemme, er dog ikke en selvfølgelighed.

- Havet er naturligvis varmt af al den solskin, der har været. Men for at der kan dannes skypumper, kræver det også bygeskyer. Dem var vi ikke så mange af i øjeblikket, forklarer DMI.

Skypumper er særligt synlige over vand, men kan fra tid til anden også spottes over land. Skypumpens storebror er desuden tornadoen.

Sjældent dansk vejrfænomen fanget på video

