Spektakulært syn: 'Som at jagte et sjældent, vildt dyr'

Den engelske fotograf Matt Robinson tilbragte vinteren 2017-18 i den finske del af Lapland, og det er der kommet nogle spektakulære optagelser ud af.

Robinson brugte vinteren på at filme det bjergtagende nordlys, der ifølge Visit Finland især kan ses mellem september og marts. For nyligt har han delt resultatet på videotjenesten Vimeo med følgende beskrivelse:

'At fange nordlyset bliver ret ofte beskrevet som en 'jagt', hvilket antyder, at det magiske lys er beslægtet med et undvigende, truet vildt dyr, som man håbet at fange et hurtigt glimt af i dets naturlige habitat, før det ser dig og løber væk i sikkerhed. Efter min mening er det ikke langt fra sandheden', skriver Matt Robinson om indfangelsen af det fascinerende naturfænomen, som du kan se i videoen over artiklen.

