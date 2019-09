Spiderman anholdt i Tyskland

Franskmanden Alain Robert, 57, blev lørdag anholdt i den tyske by Frankfurt, efter at han havde klatret op på toppen af den 153 meter høje Skyper bygning i byen.

Alain Robert, der også går under navnet den 'Franske Spiderman,' er kendt for at klatre op af højhuse rundt omkring i verden. Uden brug af sikkerhedsudstyr vel at mærke

Han spørger som oftest heller ikke om lov, inden han påbegynder sine vovede klatreture.

Alain robert medbringer ikke andet end poser med kalk og sine klatresko, når han bestiger højhuse rundt om i verden. Foto: DANIEL ROLAN/Ritzau Scanpix

Derfor er hans møder med ordensmagten også oftest af en noget anden karakter end den 'rigtige' Spiderman fra tegneserierne.

Alain Robert bliver nemlig for det meste anholdt, når han har gennemført sine spektakulære klatreture, hvilket altså også skete lørdag i Frankfurt.

En politimand får sig en snak med 'Den Franske Spiderman,' efter at han er blevet tilbageholdt oven på sin klatretur. Foto: DANIEL ROLAND/Ritzau Scanpix

En brandmand måtte tage kikkerten til hjælp for at få øje på franskmanden. Foto: RALPH ORLOWSKI/Ritzau Scanpix

Alain Robert jubler efter at have besteget endnu et højhus. Foto: DANIEL ROLAND/Ritzau Scanpix

Foruden Skyper bygningen i Frankfurt har Alain Robert blandt andet også besteget Empire State Building, Eiffeltårnet og Golden Gate Bridge.

Han har i alt klatret på mere end 70 højhuse rundt om i verden.