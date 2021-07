Spidskandidat færdig: Kaldte Søren Brostrøm 'korrupt møgsvin' og 'morder'

Nye Borgerliges spidskandidat til kommunalvalget på Bornholm er fortid, fordi han på Facebook kaldte Søren Brostrøm for et 'korrupt møgsvin' og en 'morder'

Philip Brandt (NB) er færdig som spidskandidat på Bornholm til det kommende kommunalvalg.

Det bekræfter pressechefen i Nye Borgerlige, Lars Kaaber, over for Ekstra Bladet.

Der sker, efter Philip Brandt gik i frontalangreb på Danmarks coronageneral, Søren Brostrøm. I et opslag på Facebook kaldte den nu forhenværende spidskandidat Søren Brostrøm for et 'korrupt møgsvin' og en 'morder'.

Og den form for ytringer er der ikke plads til i Nye Borgerlige, slår Lars Kaaber fast.

'Det er ikke foreneligt med at være kandidat for Nye Borgerlige og samtidig ubeføjet at anklage en navngiven embedsmand i centraladministrationen for at være morder og korrupt', skriver pressechefen i en SMS til Ekstra Bladet.

Fortryder ikke

Opslaget har haft store konsekvenser for Philip Brandt, der både mister sit folketingskandidatur og samtidig har set sig nødsaget til at trække sig fra sit kandidatur til kommunalvalget efter opfordring fra Nye Borgerliges hovedbestyrelse.

Men selvom omkostningerne har været store, er der ingen fortrydelse at spore hos hovedpersonen selv.

- Jeg ville provokere. Jeg ville provokere folk til at tænke over tingene. Jeg tager ikke et eneste ord i mig igen. Det var efter grundig overvejelse, at jeg valgte at skrive det.

- Jeg er godt klar over, at det er stærke sager. Mit ærinde var at sende et vink med en vognstang til mit eget parti, siger han til TV 2 Bornholm.