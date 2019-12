Spies-ejer får gigantisk skattesmæk

Den norske rigmand Petter Stordalen skal af med over 100 millioner kroner i skattesmæk, skriver medie

Den norske rigmand, hotelejer og nu Spies-ejer Petter Stordalen har fået et skattesmæk på 161 millioner norske kroner - svarende til 119,56 millioner kroner.

Det skriver det norske finansmedie Dagens Nærigsliv.

Det er angiveligt et udbytte på cirka en halv milliard kroner i hans holdingselskab Strawberry Fields, der har fået skattemyndighederne til at reagere.

For trods det enorme udbytte har erhvervsmanden i årene 2015-2017 angivet sin indtægt til at være nul kroner. Hans vurdering har ifølge mediet været, at udbyttet var skattefrit.

Hovedpersonen selv ønsker ikke at udtale sig, men han henviser til sin finansdirektør Mads Bereder Koch. I et skriftligt svar skriver han:

- Petter har givet myndighederne nok information til at foretage en vurdering, og deres vurdering er, at indtægten skal opjusteres.

Peter Stordalen blev kendt i Danmark tidligere på året, da det kom frem, at danske Spies sammen med de andre skandinaviske selskaber i Thomas Cook var blevet solgt til ham og kapitalfondene Altor og TDR Capital.