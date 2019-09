Spies genoptager flyvninger efter konkurs

Hvis man er taget afsted med Spies rejser, skal man ikke være ræd for ikke at komme hjem.

Rejseselskabet har netop oplyst, at de genoptager flyvninger tirsdag 24/9. Der har været tvivl, om hvorvidt Spies-gæster ville kunne se frem til en flybillet hjem, efter Spies' ejer, rejseselskabet Thomas Cook, tidligere gik konkurs.

'Da Thomas Cook Airlines Scandinavia, som størstedelen af vores gæster flyver med, ejes af Thomas Cook Group, blev mange af vores gæster ramt af aflyste flyvninger i løbet af mandagen som følge af konkursen,' skriver Spies rejseselskab på deres hjemmeside.

Problemer med betaling

Der er tilsyneladende også en del problemer med betaling ved hotellerne ved de forskellige rejsemål. Det forsikrer rejseselskabet dog, at der nok skal komme en løsning på.

'I løbet af de nærmeste dage kan der fortsat være problemer, hvilket vi beklager meget. Vi har løbende kontakt til de berørte parter for at løse dette,' skriver de.

Hvis ens fly i forvejen skulle være afgået tirsdag 24/9, er ens rejsetid den samme. Hvis man skulle have været hjemme, men venter på et fly, får man besked om afgang via sms.

