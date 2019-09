Spies-kaos koster bryllupsrejse: Ingen kan hjælpe

Karin og Sten Modler Pondal havde set meget frem til at skulle på ferie. De havde bestilt bryllupsrejse igennem Spies og skulle på nuværende tidspunkt have siddet ved poolen

Karin Modler Pondal har været tidligere oppe end de fleste. I skrivende stund burde hun ligge ved poolen under sydlige himmelstrøg.

Efter et vellykket bryllup i lørdags skulle hun have været med sin nye ægtemand Sten en tur til sydens sol på den portugisiske ø Madeira. Ægteparret var i lufthavnen klokken fem og havde ingen problemer med at få checket ind. De stod derfor med deres boardingpas i hånden og skulle til at aflevere kufferter, da de for første gang blev informeret om konsekvenserne for deres rejse.

- Vi fik besked på, at vi skulle tage kontakt til vores rejseselskab, for Thomas Cook ville under ingen omstændigheder komme til at flyve i dag, siger Karin Modler Pondal.

Kufferterne skal pakkes ud derhjemme efter den aflyste bryllupsrejse. Foto: Per Rasmussen

Rejsegiganten Thomas Cook indgav deres konkursbegæring natten til mandag. De ejer blandt andet også det danske rejseselskab Spies, som Karin og Sten har booket deres bryllupsrejse hos tilbage i marts. Thomas Cook har i en længere periode været konkurstruet, men Spies' kunder er blevet bedt om at tage den med ro.

Det gjorde Karin, for helt op til efter ægteparret blev afvist i lufthavnen, har man kunnet læse på Spies' hjemmeside, at 'alle rejser gennemføres, som de skal'. Derfor var Karin og ægtemanden Sten også noget chokerede, da de blev informeret om, at de ikke kommer på bryllupsrejse i dag.

Screendump fra Spies' hjemmeside klokken 5.35.

'Helt magtesløse'

- Det er pisseærgerligt. Vi føler os selvfølgelig dybt frustrede. Vi ringer til dem hver tiende minut uden held. Vi føler os helt magtesløse

Hjælpen er svær at finde. I lufthavnen var der ingen fra hverken Spies eller Thomas Cook i syne. Parret har fået nummeret til en akut-linje, hvor de får en svensker i røret, som ikke ved noget om, hvad de kan gøre. Nu er de taget hjem til Ringsted, hvor de venter på at høre, hvad de kan gøre.

- Vi har snakket om at køre ned over grænsen til Tyskland for bare at komme et sted hen, men det var jo slet ikke det, vi havde drømt om eller set frem til, siger Karin Modler Pondal.

Parret væbner sig med tålmodighed og må holde 'staycation' i Ringsted, indtil de finder ud af, hvilke muligheder de har i forhold til refundering af rejsen.