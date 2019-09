Spies langt fra alene: Flere giganter slås med millionunderskud

Thomas Cooks økonomiske deroute er et faresignal for andre charterselskaber. Flere charterselskaber på det danske marked har de seneste år haft problemer med underskud

En usædvanlig varm sommer sidste år, brexit og ændrede rejsevaner hos forbrugerne er blandt de centrale faktorer, der natten til mandag fik verdens største rejseselskab Thomas Cook, der ejer danske Spies Rejser, til at kaste håndklædet i ringen og mandag er gået konkurs.

Sådan lyder vurderingen fra aktieanalysechef i Sydbank Jacob Pedersen, der følger branchen tæt.

Særligt sidstnævnte bør ifølge Jacob Pedersen få det til at løbe koldt ned af ryggen på de etablerede rejseselskaber.

- Tendensen der har taget livet af Thomas Cook er, at man har været for længe om at tilpasse sig markedet. Altså tilpasse sig forbrugernes ændrede rejsemønstre og vaner, siger Jacob Pedersen.

Det er langt fra kun Thomas Cook, der er udfordrede i branchen. En gennemgang af regnskaberne for ejerne bag de tre største af Danmarks største charterselskaber viser, at flere af de kendte rejsegiganter de seneste år har har haft problemer med underskud.

Bravo Tour ramt af flykonkurs

I 2018 tabte den nordiske rejsekoncern TravelCo Nordic A/S, der blandt andet står bag det danske charterselskab Bravo Tours, 156 millioner kroner. Det fremgår af selskabets seneste regnskab. Underskuddet kommer ifølge ledelsen som konsekvens af konkursen hos flyselskabet Primera Air, der stod for en stor del af flyvningerne hos blandt andet Bravo Tours. TravelCo Nordic A/S har efter seneste regnskab fået nye ejere.

Gigant underskud hos Tui

Også hos Tui, der tidligere var kendt som Star Tours, har de seneste år været givet økonomiske problemer. Ifølge 2016/2017 regnskabet kom den danske afdeling ud af året med et underskud 4,2 millioner kroner, mens rejsegigantens tyske moderselskab ifølge erhvervsmediet Finans tabte 820 millioner kroner i løbet af de sidste tre måneder af 2018. Tui kører med et såkaldt forskudt regnskabsår og derfor ligger det endelige regnskab for 2018/2019 ikke klar før begyndelsen af næste år.

Højdespringeren Apollo Rejser

Ligesom både Bravo Tours og Tui Danmark, er Apollo Rejser ejet af en stor international koncern. DER Touristik Nordic AB har dog imodsætning til sine to udenlandske konkurrenter ikke problemer med at lave overskud. Ifølge regnskabet for 2018 lavede Apollo Rejsers ejer sidste år et overskud på 54,3 millioner svenske kroner svarende til 37,7 millioner kroner. Året forinden lød overskuddet på 154,1 millioner kroner. Vis mere Luk

Udkonkurreret

Tidligere brugte langt de fleste danskere et rejseselskab, når de rejste ned til sydens sol.

Men aktører som hotels.com, Airbnb og diverse søgemaskiner til flybilletter har i mange tilfælde gjort charterselskaberne overflødige, og fra sofaen kan rejsen til Sydeuropas badestrande nu skræddersyes på få timer med store besparelser som følge.

- Internet-operatørerne har et væsentligt billigere setup end et selskab som Thomas Cook. Antallet af rejsende, der selv bestiller fly og hotel stiger, samtidig med at antallet af personer der bestiller pakkerejser er udfordret, konstaterer Jacob Pedersen.

Specialisterne overlever

Ifølge aktieanalysechef er det langt fra kun Thomas Cook, der er udfordret.

Han spår, at de selskaber der ikke formår at specialisere sig kommer til at havne i lignende problemer.

- De rejseselskaber der laver penge, er de selskaber, der sælger pakkerejser til destinationer, hvor folk har behov for hjælp til at arrangere rejserne. Det er typisk lande uden for Europa hvor sprog, sikkerhed og andre faktorer spiller ind, siger aktieanalysechef i Sydbank Jacob Pedersen.