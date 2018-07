Spies tørrer Rhodos-forsinkelse af på andre rejsende

Julie Holm Jensens fly til Cypern blev aflyst for at hente strandede gæster på Rhodos. Aldrig mere Spies, siger hun

Er dit fly forsinket? Forbrugerrådet Tænk forklarer dig her, hvad du skal gøre, og hvad du har ret til, hvis din flyrejse ikke går som planlagt (Producer: Martin Lorentsen)

- Aldrig mere Spies.

Julie Holm Jensen er godt tosset.

Kl. 19 i dag skulle hun og hendes mand været lettet fra Kastrup med kurs mod Cypern til en uges velfortjent ferie.

Men da de står ude i lufthavn med kufferterne i hånden og klar til at tjekke ind, får de at vide, at flyet er forsinket.

- Det eneste, vi får at vide, er, at vi vil få en sms i morgen tidlig kl. 9 om, hvornår og hvordan og hvorledes. Og om vi kan komme af sted i morgen eller måske først i overmorgen. Vi var taget ud i lufthavnen og var næsten klar til at tjekke ind.

Ikke et ord om Rhodos

Julie Holm Jensen og hendes mand Bjarne får ikke at vide, at forsinkelsen skyldes, at flyet skal hente Spies' strandede gæster på Rhodos.

- Det står blot, at det er en 'følgeforsinkelse', og at ny information følger i morgen kl. 9.

Det er først, da Julie Holm Jensen selv ringer til Spies, at hun får at vide, at forsinkelsen skyldes, at flyet er på vej til Rhodos.

Thomas Andersen, kommunikationschef i Spies, vil ikke udtale sig om sagen. Han henviser til Thomas Cook Airlines, der er operatør på rejsen.

Her bekræfter kommunikationschef Lisbeth Nedergaard, at forsinkelsen skyldes, at flyet skal bruges til at hente gæster, der er strandet på Rhodos på grund af it-problemer i lufthavnen.

Har sovet på solsenge

- Vi er i en situation, hvor vi gør alt for at få vores gæster hjem fra Rhodos. Vi har haft nogle gæster, der er strandet på Rhodos i nat. De fleste børnefamilier har sovet på et værelse, men der er rigtig mange mennesker, der har sovet i en solseng. Så vores første prioritet har været at få de her gæster hjem, siger Lisbeth Nedergaard.

Hun tilføjer, at Thomas Cook har forsøgt at leje tomme fly, for at det ikke skal gå ud over andre.

- Men det er der rigtig mange andre, der også har. Vi har fået et fly, men det er ikke nok, så vi har måtte ændre planerne i vore egen flåde, simpelthen for at få disse mennesker hjem. Det kommer til at betyde forsinkelser for andre, bl.a. afgangen til Cypern. Det er korrekt.

Tør ikke love noget

Lisbeth Nedergaard kan ikke love, hvornår Julie Holm Jensen, hendes mand og de andre gæster kommer afsted.

- Jeg tør ikke love noget, hvis der sker et eller andet uforudset. Men jeg regner da bestemt med, at de kommer afsted tirsdag. Der er ingen, der er mere kede af det end os. Den gode nyhed er, at de er begyndt at flyve igen fra Rhodos, og alle arbejder på højtryk.

Sidste gang med Spies

Julie Holm Jensen har fuld forståelse for, at de strandede på Rhodos også godt vil hjem. Alligevel er det det sidste gang, at hun rejser med Spies.

- Min rejse bliver jo en dag forkortet, så jeg får en dag mindre. Det er jeg rigtigt utilfreds med. Nu må vi se, hvad vi får at vide i morgen. Ellers aflyser vi. Men det er sidste gang, vi rejser med Spies, siger Julie Holm Jensen.

Det er nemlig ikke første gang, hun har haft problemer med Spies.

- Vi har ikke fløjet med Spies i tyve år. Vi havde nemlig også problemer med deres guider og hoteller, da vi rejste med dem på bryllupsrejse for tyve år siden. Men så har vi hørt godt om dem siden, så vi tænkte ok - også løber vi ind i det her lort. Så nu er det altså sidste gang.