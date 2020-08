Spild af penge: Vi har brugt mindst 770 millioner på coronatest

Over 1,6 millioner danskere er blevet testet for coronavirus. Ekspert kalder den nuværende tilgang spild af penge og mener, der skal skrues ned

Det er spild af penge, når vi tester hele årgange på en skole, fordi en enkelt elev er smittet med coronavirus, eller når den samme person bliver testet flere gange på en ugen for en sikkerheds skyld.

Sådan lyder det fra Jakob Kjellberg, der sundhedsøkonom og professor på Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (Vive).

- Der er ingen tvivl om, at noget af teststrategien er spild af penge. Vi tester meget, meget bredt, for eksempel på hele årgange på skoler. Det har aldrig været ideen, siger Jakob Kjellberg, som mener, at man nogle steder er gået til ekstremerne.

- Der er sket en overimplementering, hvor der er en tendens til, at folk strammer den for at være på den sikre side og henviser for mange til at få en test, siger han.

Hvad koster en test

De seneste tal fra Statens Serum Institut viser da også, at vi er gået testamok i Danmark.

Indtil videre er der taget 2,36 millioner coronatest i Danmark fordelt på 1,6 millioner personer, da flere er testet flere gange.

Men hvad koster det? I juni lavede Statens Serum Institut en beregning, som viste, at det ville koste cirka 600 millioner kroner at teste 10.000 danskere for corona om dagen i et halvt år.

Det svarer til 1,82 millioner tests på et halvt år eller 329 kroner for hver eneste coronatest.

Mens vi tester flere end nogensinde, er der samtidig indført krav om mundbind i den offentlige trafik. Her demonstreret af coronageneral Søren Brostrøm fra Sundhedsstyrelsen. Foto: Ritzau Scanpix

Over en milliarder

Dermed løber den samlede regning op i 770 millioner kroner.

Det er endda lavt sat, mener Jakob Kjelleberg.

- Det er meget svært at gøre op. Men udgifterne til en enkelt test må ligge et sted mellem de 329 og cirka 600 kroner, siger Jakob Kjellberg.

Han peger blandt andet på, at der også kan være udgifter til vagtlæger, der får 140 kroner for at henvise en patient til coronatest, ligesom det også koster penge at give svar til folk og eventuelt indkalde dem til konsultation. Disse udgifter indgår ikke i de 329 kroner.

Dermed kan regningen let løbe op i over en milliard kroner, vurderer han.

Hver fjerde dansker er blevet testet for coronavirus

Rekord i sidste uge

I sidste uge slog alle rekorder. Her blev cirka 250.000 danskere testet. Politiken har regnet sig frem til, at det svarer til, at man har brugt en million kroner på at finde otte coronasmittede.

Ser man på det samlede gennemsnit over hele perioden med corona i Danmark, er prisen for at finde en coronasmittet rundt regnet 46.000 kroner i rene udgifter til test.

Vi tester de forkerte, lyder budskabet fra Jakob Kjellberg, som kalder det spild af penge, når vi coronatester en hele årgang på en skole, fordi en enkelt elev har fået corona. Foto: VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

Mens Jakob Kjellberg klart mener, at myndighederne skal skrue lidt ned for test-charmen, peger han dog samtidig på, at den store kapacitet er positivt - og at det kan være en god ide at teste mange, hvis man gør det på den rigtige måde.

- Vores strategi om inddæmning handler om at holde afstand, fokus på afspritning og isolering af smittede. Forudsætningen for det er, at man kan finde dem. Derfor er det rigtig fint, at man nu har en stor kapacitet, siger han og efterlyser en mere fornuftig brug af test.

- Kapaciteten skal bruges rigtigt. Der er nok en optimeringsøvelse, der udestår endnu.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

Overfor Dagbladet Information udtalte han i fredags, at regeringen ikke har planer om at ændre strategi:

- Hvis man skruer voldsomt ned for testdelen, så risikerer det at gå ud over smitteopsporing og muligheden for at isolere de smittede, sagde ministeren, som for nylig meldte ud, at han vil have testet 50.000 om dagen.

