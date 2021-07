Spilgigant anklages for sexisme og chikane

Virksomheden bag World of Warcraft beskyldes for at tillade en ekstrem seksualiseret kultur. En kvinde tog sit eget liv efter gentagen seksuel chikane, lyder det i søgsmål

Activision Blizzard Inc., som står bag blandt andet World of Warcraft og Diablo, anklages for at fremme en såkaldt 'frat boy'-kultur, hvor kvindelige medarbejdere udsættes for konstant seksuel chikane og diskrimination.

Det fremgår af et søgsmål indgivet af Californiens Department of Fair Employment and Housing (DFEH), skriver Bloomberg Law.

'Frat' eller 'fraternity' er et udtryk for særlige foreninger på amerikanske colleges, som alene består af mænd, og som gentagne gange er blevet kritiseret for at have et forkvaklet syn på kvinder og alkohol.

Hos Activision Blizzard Inc. er cirka 20 procent af de ansatte kvinder, og en undersøgelse har vist, at mange af dem bliver udsat for sexisme og chikane - uden at ledelsen har reageret på det.

Kravlede fulde rundt mellem kontorbåse

I søgsmålet berettes der blandt andet om, hvordan mandlige medarbejdere - påvirket af rigelige mængder alkohol - kravlede igennem kontorbåsene og udsatte de kvindelige medarbejdere for 'upassende adfærd'.

Virksomheden anklages desuden for at lade stå til, mens mandlige ansatte spiller videospil hele dagen, uddelegerer deres opgaver til kvinderne på kontoret og joker om voldtægt.

Kvinder i virksomheden bliver desuden diskrimineret, når det kommer til ansættelsesvilkår - herunder i forhold til løn, opgaver og mulighed for forfremmelse, lyder det i søgsmålet. Flere kvinder beretter om, hvordan graviditet eller små børn har kostet dem på karrierefronten, skriver Bloomberg.

Begik selvmord på firmatur

I søgsmålet henleder Department of Fair Employment and Housing også opmærksomheden på en tragisk sag, hvor en kvindelig medarbejder tog sit eget liv på en firmatur med sin mandlige leder.

Kvinden havde - ifølge anklagerne - været udsat for intens seksuel chikane op til sin død. For eksempel var et nøgenbillede af hende blevet sendt rundt til en firmafest.

Spilgigant vil undersøge anklager

I en udtalelse fra Activision Blizzard lyder det blandt andet, at virksomheden bestræber sig på at være en arbejdsplads med plads til alle.

- Der er ikke plads til seksuelle forseelser eller chikane af nogen slags i vores firma eller industri. Vi tager alle beskyldninger meget seriøst og undersøger alle påstande, siger en talsperson, men fastslår dog samtidig:

- Det billede, som DFEH maler, er ikke Blizzard som arbejdsplads i dag.

Virksomheden har samarbejdet med DFEH om undersøgelsen og har delt data og dokumentation, men mener alligevel, at der i søgsmålet beskrives forvrængede og falske beskrivelser af Activision Blizzard Inc, skriver de i en udtalelse.