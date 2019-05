Spillede med dansk fodboldhold i computerspil: Rejste til Danmark for at se dem

Det kan godt være, at navnet lyder dansk, men Michael Petersen er fra USA. I weekenden rejste han de 6600 kilometer fra sit hjem i Minnesota til Danmark, blandt andet for at se Viborg FF spille en 1. divisionskamp mod HB Køge.

Da han dagen efter kampen stod alene foran trænerbænken på et tomt Energi Viborg Arena, fældede den store, fuldskæggede amerikaner en tåre.

Han har i 10 år spillet med Viborg FF i pc-spillet Football Manager og stået i spidsen for over 3000 kampe. Han har været i Champions League-finalen mod FC Barcelona, og han har vundet talløse danske mesterskaber. Alt sammen i den virtuelle verden. Men nu stod han der. I virkeligheden.

- Hvis man spiller et videospil længe nok, kan det virkelig blive en del af ens liv. Selv da jeg kørte herhen, tænkte jeg på det spil, jeg har nu i Football Manager. Man knytter sig lidt til det, men i de fleste videospil knytter man sig til ting, der ikke eksisterer. Hvis man spiller Mass Effect, kommer man ikke ud i rummet. Men at være det på det sted, hvor jeg virtuelt har været så mange gange, omgivet af alt det, jeg havde forestillet mig, var meget overvældende, siger Michael Petersen til tipsbladet.dk.

- Jeg er ikke engang flov over at indrømme, at jeg græd en lille smule, for det var pludselig meget virkeligt. Jeg er jo vant til, at det er et videospil!

Danske rødder

Når Michael Petersen griner, er det højt og rungende. Han er godt klar over, at det er en uortodoks måde at tilbringe sin ferie at rejse halvvejs om på den anden side af kloden for at se den fodboldklub, han ellers kun kender fra sin pc. Han er da også i Danmark for at gå på opdagelse i sin slægts fortid, fortæller han, men han er her lige så meget på grund af Football Manager.

I got to meet and talk with the players that I've managed in @FootballManager today during training. Thanks again to @viborgff and @NicoViborg for the wonderful time around the club! pic.twitter.com/Scb0NN5ZYa — Michael Petersen (@notwhitemike) 30. april 2019

I Football Manager har man ansvaret for alle sportslige beslutninger i den klub, man vælger. Man skal købe og sælge spillere, lægge taktik, ansætte trænere, tale med pressen og give spillerne en peptalk inden kampene. Michael Petersen valgte i 2009-udgaven Viborg FF for første gang, fordi hans oldeforældre boede i byen, før de emigrerede til USA i 1920'erne.

Siden er han blevet fan, og i Danmark har han endelig stiftet bekendtskab med ligesindede.

- Jeg mødte en hel del af dem til kampen. Jeg var også til en reservekamp mandag og talte med nogle flere fans. Det var meget sejt, siger han.

- Mange ældre mennesker synes, det er både sejt og underligt. "Du er her på grund af et videospil?" De fleste yngre mennesker laver mest bare sjov med det.

Se stadion med egne øjne

Først så Michael Petersen altså Viborg tabe 1-0 ude mod HB Køge i søndags, og mandag inden reservekampen fik han så en privat rundvisning på Energi Viborg Arena. Han har kigget på stadion utallige gange på Google Maps, men det kan ikke måle sig med at være der i levende live.

They say you're not a real fan of a foreign club until you see them live. Now I can say I'm a real @viborgff fan. Disappointing result, still nothing but love for the club. pic.twitter.com/36DKTfKjzk — Michael Petersen (@notwhitemike) 27. april 2019

- Jeg skrev i en fangruppe og spurgte til ting at lave i Viborg, og en af de andre nævnte, at hvis jeg kontaktede klubben, ville de måske give mig en stadionrundtur. Det ville være fantastisk! Jeg kunne tage til Arsenal, som jeg er fan af, og betale for en rundtur, men jeg kan ikke forestille mig, at folk står i kø for at se Energi Viborg Arena.

Michael Petersen griner igen, så det fylder hele lokalet.

- Videospillet er noget andet end virkeligheden, det forstår jeg godt, men det er også derfor, jeg gerne ville hertil. De gav mig lov til at stå i det tekniske felt. Jeg har set det sted fra Football Manager-skærmen tusindvis af gange, men at rent faktisk være der var fuldkommen anderledes, fortæller han.

- Jeg har været på mange stadionrundture, men den adgang, jeg fik, var ærlig talt fantastisk. Det var virkelig sejt at være der og se det hele. Jeg så banen, skyboksene, jeg fik lov til at stå i fansektionen, jeg fik lov til at se omklædningsrummene, sponsorpladserne, der hvor de styrer lyset på stadion.

Det er heller ikke gået udviklerne af Football Managers næse forbi, at amerikaneren rejste til Danmark for at støtte Viborg FF. De kommenterede blandt andet med 'Fantastisk' på et af hans tweets.

Awesome — Football Manager (@FootballManager) 29. april 2019

Nåede to CL-finaler

Michael Petersen lagde et billede op af sig selv på Viborg-fangruppens facebookside og skrev, at her var holdets nye træner. Der var en enkelt med-fan, der faldt i med begge ben, men måske skulle Viborg overveje at gøre alvor af joken. Han har i hvert fald opnået langt mere, end Steffen Højer har i spidsen for viborg-holdet.

- Jeg bliver nogle gange fyret, men i sidste års spil klarede jeg mig rigtig godt og tilbragte 24 år der og nåede hele vejen til Champions League-finalen to gange. Jeg vandt ikke, men nåede da finalen mod Barcelona og Manchester City, så det tæller da også lidt, siger Michael Petersen.

Kendere af spillet vil vide, at måden, han tabte den ene finale, var hjerteskærende.

- Det bitre ved Barcelona-nederlaget var, at matchvinderen var en spiller, jeg havde solgt fra Viborg til Barcelona, griner Michael Petersen.

Han arbejder for en velgørenhedsorganisation, som han rådgiver om skattelovgivningen i USA. Nogle gange sniger han en kamp i Football Manager ind i sine pauser. Det er ikke kun Viborg, han spiller med, men den danske klub har alligevel vundet så meget indpas i hans hjerte, at han aldrig kan holde sig helt væk. For som han siger:

- Jeg har spillet med andre hold, men jeg laver altid ét Viborg-spil.