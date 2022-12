Spinat tilbagebekaldt: Skabte hallucinationer

47 mennesker har angiveligt haft hallucinerende symptomer, mens 17 skulle have lægehjælp efter at have spist babyspinat solgt i supermarkedskæden Costco

Selv Skipper Skræk havde nok døjet med lidt maveonde eller set dobbelt, hvis han havde indtaget den samme babyspinat, som snesevis af mennesker i den australske delstat New South Wales har.

Fredag kunne lokalmediet The Sydney Morning Herald rapportere, at 47 australiere havde oplevet symptomer efter at have indtaget spinaten, og mindst 17 mennesker havde behov for lægehjælp. Symptomerne har indtil videre varieret fra seriøse hallucinationer, delirium, synsbesvær, udvidede pupiller til blot feber.

Den forurenede babyspinat indgik i to af firmaet Woolworths færdigpakkede salater, som madproducenten efterfølgende har tilbagekaldt.

Lægedirektør ved forgiftelsesafdelingen i New South Wales, Dr. Darren Roberts, har udtalt, at 'Ingen er døde, så vi er meget glade for det, og vi håber, det forbliver sådan, men disse mennesker er ret syge'

Det mistænkes, at spinaten oprinder fra producenten Riviera Fresh Pty Limited, som fredag blev pålagt Australiens fødevarestyrelse at tilbagekalde to partier spinat. Fødevarestyrelsen har vurderet, at spinaten er 'fødevarer, der indeholder usikkert plantemateriale, kan forårsage sygdom, hvis de indtages'.

Det parti spinat, der er blevet tilbagekaldt fra Rivirera Fresh, indeholdt ukrudt, der har sundhedsskadelige følger, hvis indtaget, skriver Riviera i en pressemeddelse.

New South Wales' sundhedsstyrelse har sat sig i selen for at undersøge spinatens rod til maveondskab.