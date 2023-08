Spioner udvekslet: USA og Iran i hemmeligt fangebytte

USA og Iran har indgået en aftale om et hemmeligt fangebytte, der blandt andet involverer 40 milliarder kroner

Fængslede amerikanere er nu på vej hjem til USA, efter at have siddet i iranske fængsler.

De kommer hjem som led i en fangeudveksling, der sender flere fængslede iranere til Iran, skriver New York Times, der har været i kontakt med flere mennesker, der har kendskab til aftalen.

Aftalen kommer efter to års hemmelige forhandlinger, og Iran har allerede sendt de fem amerikanske fanger fra fængsel til husarrest, hvilket er første led i aftalen.

De skulle alle fem være blevet fængslet for udokumenterede anklager om spionage.

40 milliarder

Joe Biden og resten af hans administration har ikke villet kommentere på, hvad Iran får igen.

Men ifølge flere kilder med kendskab til aftalen, får Iran en række personer hjem, der sidder fængslet i USA for at bryde sanktionerne mod Iran.

Derudover kommer, at USA vil frigøre seks milliarder dollars - svarende til 40 milliarder kroner - af Irans oliemidler i Sydkorea.

Pengene skal kanaliseres til Qatars centralbank, hvorfra Iran vil få adgang til dem - men udelukkende til at betale for humanitære produkter og tjenester som mad og medicin.

Kræver flere skridt

Aftalen mellem de to lande skulle være faciliteret af både Oman, Qatar og Schweiz, og det skulle have taget flere måneder at nå til enighed.

I modsætning til en normal fangeudveksling, hvor fangerne med det samme sættes på et fly og bliver udvekslet, kommer netop denne udveksling til blive gennemført i flere skridt.

Amerikanerne vil få lov til at forlade Iran, i det øjeblik pengene lander i Qatar. Det forventes at tage op mod seks uger.

Herfra vil fangerne fra henholdsvis USA og Iran blive fløjet til Doha i Qatar, hvor den officielle udveksling finder sted.

