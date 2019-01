Spionfly på afveje: Russiske fly krænker svensk territorium

Tre russiske fly har i weekenden begivet sig ind i svensk luftrum. Fra russisk side lyder det, at et svensk fly efterfølgende har haft kurs mod Rusland

Af og til har russiske u-både og kampfly det med stikke næsen lidt for langt frem, og nu er det sket igen.

Tre russiske militærfly blev opdaget, da de lørdag 19. januar fløj gennem svensk luftrum uden tilladelse.

Det skriver Sveriges forsvar, Försvarsmakten, i en pressemeddelelse.

Det svenske forsvar anser de russiske flys detour i svensk luftrum som en overtrædelse af tillträdesförordningen, der er en svensk forordning om udenlandske statsfartøjers adgang til svensk territorium.

Af samme grund har Försvarsmakten indberettet hændelsen til Regeringskansliet, en statslig svensk forvaltningsmyndighed.

De tre fly blev observeret syd for Karlshamn i Blekinge.

Det drejer sig om et rekognosceringsfly af typen Il-20. Det blev eskorteret af to Su-27 jagerfly, der ligeledes blev udviklet af Sovjetunionen og taget i brug i 1985.

Rekognosceringsflyet Il-20 blev også brugt af Rusland i Syrien i 2017. Foto: Marina Lystseva/AP.

Tilbage i 2017 har det amerikanske militær fotograferet en Su-27 over Østersøen. Foto: Master Sgt. Charles Larkin Sr/AP.

Russisk modsvar

Ifølge det statsejede russiske nyhedsbureau Russia Today har et russisk jagerfly torsdag opdaget et svensk jetfly med kurs mod russisk luftrum.

Ifølge Russia Today var flyet ude for at rekognoscere på vegne af det svenske militær og havde slukket for sin transponder, der via radar deler oplysninger om flyets identitet, kurs og flyhøjde.

Mødet mellem de to fly skete ifølge RT i neutralt luftrum over Østersøen. Det russiske forsvarsministerium har delt en video, der angiveligt viser, hvordan det russiske jagerfly går på vingerne og skygger det svenske fly, indtil det skifter kurs og forsvinder.

Försvarsmakten siger til svenske SVT, at de ikke har krænket russisk luftrum.

- Vi har ikke krænket noget land. Vi flyver i internationalt luftrum, siger Försvarsmaktens talsperson Jesper Tengroth til SVT.

- Vi flyver ofte med rekognosceringsfly. Det indebærer, at man identificerer hinanden. Russiske fly identificerer os, og vi identificerer dem, lyder det fra Försvarsmakten.

