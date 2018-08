Spiste kyllinge-nuggets hver dag i 17 år: Nu er der andre boller på suppen

Den 21-årige Ryan Howarth fra byen Andover i England har, siden han kun var fire år gammel næsten kun spist kyllinge-nuggets hver eneste dag i 17 år. Ryan lider nemlig af 'selektiv spiseforstyrrelse', der betyder, at han har meget svært ved at kaste sig over andre fødevarer, end den han hele tiden har været vant til at spise.

For Ryan var det at spise andet end kyllinge-nuggets med pomfritter det samme som at blive tvunget til at spise insekter. Men det har samtidigt betydet, at han gennem hele sit liv har spist mad med et lavt ernærings-indhold. En sjælden gang imellem kunne Ryan dog lokkes til at spise en bøf, en pølse eller lidt slik. Mens alt anden form for kost var bandlyst i Ryans tankegang. 90 procent af hans kost har derfor de sidste 17 år bestået af kyllinge-nuggets og pomfritter.

Det skriver flere medier heriblandt Mirror , The Sun samt nyhedsbureaet Caters.

Når Ryan som barn og ung blev tilbudt andet end kyllinge-nuggets følte han, at maden var så 'fremmed', at det var umuligt for ham at smage på den. På et tidspunkt græd han i 20 minutter, fordi hans mor spurgte ham, om han ville smage på lidt grøntsagsmos.

Gennem hele sin opvækst har Ryans forældre mindet ham om helse-risikoen ved kun at spise kyllinge-nuggets, uden at det på nogen måde har hjulpet ham til at skifte diæt. Men for cirka en måned siden besluttede han sig dog til at prøve at opsøge en terapeut for at få hjælp til at takle sin spiseforstyrrelse. Og det har han på ingen måde fortrudt.

I løbet af kun ganske få minutter hos terapeuten Felix havde Ryan nemlig smagt på diverse fødevarer, som han normalt aldrig nogensinde ville putte i sin mund. Ryan,begyndte allerede efter sit første besøg hos terapeuten Felix at ændre sin diæt væsentligt, så den blev meget mere varieret og sund.

Ryan sidder her med en række sunde fødevarer, som han nu er i stand til at spise, mens hans mor Christiane byder ham på et æble. (foto: Ritzau Scanpix)

- I dag spiser så mange forskellige ting. Der er noget, som jeg godt kan lide, og så er der noget, som jeg ikke kan lide. Men jeg er begyndt at teste smagen på stort set alle fødevarer, siger Ryan og tilføjer:

- Det er helt utrolig, hvor meget jeg nyder mad nu. Det havde jeg aldrig forventet. Jeg havde f.eks. aldrig forestillet mig, at jeg kunne lide ananas. Det er nu en af mine yndlings-frugter, siger Ryan, der allerede efter en måned med mere varieret diæt føler sig meget sundere.

Ryans forhold til sin egen familie er også blevet meget bedre i takt med hans ændrede spisevaner.

- Jeg spiste aldrig sammen med familien, fordi jeg følte, at jeg svigtede dem, og at jeg også svigtede mig selv. Nu ved jeg endelig, hvor skønt det kan være at sidde til bords med sin familie og spise et godt måltid mad, siger Ryan, der også har fået et meget bedre forhold til sin mor Christiane.