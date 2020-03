Spøgelses-fly fra Milano

To fly landede i København fra karantæneramte Milano

To fly med danskere landede i Københavns Lufthavn direkte fra Milano søndag aften.

Ekstra Bladet var til stede, da flyene landede, og det var i en lufthavn, der var præget af de seneste mange ugers frygt for coronavirus.

Myndighederne havde netop opfordret alle danskere til at tage hjem hurtigst muligt fra karantæneramte Norditalien, og Københavns Lufthavn berettede om et massivt fald i antal rejsende.

Mens passagerer fra Norditalien bliver mødt med et stort sikkerhedsopbud i Norge og bliver sendt direkte i karantæne deroppe, kunne passagererne, der søndag aften landede i København, vade lige ud i virkeligheden.

Sundhedsstyrelsen opfordrer passagerer, der har været i risikoområder, til at gå i frivillig isolation i 14 dage. Og den opfordring blev taget seriøst, da Ekstra Bladet – i behørig afstand – talte med en solbrun passager, der hastede mod metroen.

- Tager du i karantæne 14 dage?

– Ja, sagde han, inden han forsvandt.

Helt forrykt

En af de ventende i ankomsthallen havde ikke meget forståelse for den måde, myndighederne håndterer situationen på.

Lone Maisøe er ikke begejstret for den måde myndighederne håndterer situationen på. Foto: Henning Hjorth

– Jeg synes jo, det er helt forrykt, når man fraråder rejser fra bestemte lande og dele af Italien, at der så er åben ladeport, når italienerne kommer til Danmark. Jeg synes, man bør stoppe indrejse fra de lande, som man fraråder at rejse til.

- Det, som man kan frygte, er, at man ikke har noget kontrol over det, sagde Lone Maisø, der ventede på sin svigerdatter og søn, der landede fra Island.

Da Ekstra Bladet talte med en anden fra flyet fra Milano, var meldingen også, at han kunne se frem til 14 dage i karantæne.

– Ja, jeg må blive hjemme for min medarbejdere og kunders skyld, sagde svenske Gisle Kristiansson, der også fortalte, at hans familie skal i karantæne.

Ifølge Gisle Kristiansson var der kun 31 med flyet, og stemningen i Norditalien er presset. Han fortalte videre, at han ikke så nogen personer fra de danske sundhedsmyndigheder, da flyet landede.

Gisle Kristiansson kan se frem til to uger i karantæne. Han er svensker, men bruger lufthavnen i København. Foto: Henning Hjorth

Bliver hjemme i 14 dage

En dansk mand netop hjemvendt fra skiferie var også på vej i karantæne.

– Jeg har tænkt mig at tage hjem og blive hjemme i 14 dage. Vi har taget alle vores forholdsregler. Flyet var næsten tomt. Skisportsstedet var også næsten tomt.

– Grunden, til jeg vælger at blive hjemme, er på grund af hysteriet, fordi der er så mange, der har alle mulige fordomme, fordi de ved, hvor jeg kommer fra osv., sagde han til Ekstra Bladet og forklarede, at hans børn er sendt over til ekskonen.

Danske Lars kan se frem til 14 dage i karantæne. Hans børn er sendt over til ekskonen. Foto: Henning Hjorth

Claudia Novalee, der var på det sidste fly fra Milano søndag aften, kunne fortælle, at der kun var ni passagerer på den afgang.

Hun var kun i byen i fire timer og skal derfor ikke i karantæne.