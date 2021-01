Spøgelsesbilist forårsagede ulykke: To fastklemt

En spøgelsesbilist forårsagede tidligt fredag en alvorlig ulykke på Nordjyske Motorvej. To personer er alvorligt tilskadekomne og sad fastklemt i deres biler, oplyser politiet

En færdselsulykke med to biler involveret spærrede tidligt fredag den nordjyske motorvej ved afkørslen Støvring Nord, hvor redningsmandskab har arbejdet på at frigøre en person i hver bil, idet de blev fastklemt i sammenstødet, oplyser politiet.

Ved 06-tiden stod det klart, at ulykken var forårsaget af en spøgelsesbilist, som i mørket kørte i nordgående retning i det sydgående spor. Der er tale om en 23-årig mand, oplyser vagtchef ved Nordjyllands Politi, Mads Hessellund.

- Han er alvorligt tilskadekommen og er i kritisk tilstand, mens den anden person, som er en 64-årig kvinde, er alvorligt tilskadekommen, men er uden for livsfare, siger Hessellund.

- Vi har en bilinspektør derude, og vi har afhørt vidner, og jeg kan bekræfte, at der er tale om en spøgelsesbilist. Vi afventer bilinspektørens rapport, men det står klart, at bilerne er kørt sammen af den årsag.

Alarmen gik klokken 03.28, og to timer senere lød det fra politiet, at de to personer var gjort fri af deres biler og var blevet bragt til hospitalet.

Motorvejen har været spærret, men trafikken glider fint, idet ulykken skete på en strækning mellem en frakørsel og en tilkørsel ved Støvring Nord, hvorfor trafikken kunne ledes af motorvejen før ulykkesstedet og på igen umiddelbart efter.

De pårørende til de tilskadekomne er orienteret, oplyser vagtchef Mads Hessellund.

Opdateres ...