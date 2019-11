Spøgelsesbusser på vejene: - De holder os for nar

Der kører spøgelsesbusser rundt på Sjælland.

I hvert fald hvis du kigger på Rejseplanens såkaldte livemap. Her kan man se fiktive busser både nærme sig, ankomme og forlade stoppesteder, fordi kortet ikke er baseret på realtid.

Pendleren Mark Jessen har flere gange stået ved et busstoppested og fulgt de fiktive busser. Senest skete det ved Klampenborg station, hvor han ventede på bussen mod Nørreport.

Ifølge både den digitale tidstavle på stoppestedet og på det såkaldte livemap på Rejseplanen, skulle bussen komme klokken 8.44.

- Der kom aldrig nogen bus på det tidspunkt, fortæller Mark Jessen.

Den digitale nedtælling ved stoppestedet begyndte i stedet at tælle ned til næste bus, der endte med at ankomme, fortæller han.

Mark Jessen kalder det for direkte løgnagtigt, når kunderne ikke kan få styr på, hvornår busserne ankommer.

- Jeg synes, at de holder os kunder for nar, når de viser busser, som ikke eksisterer. Det er løgnagtigt, siger Mark Jessen til Ekstra Bladet.

Da Movia ved årsskiftet valgte at fjerne køreplaner fra alle 14.500 busstoppesteder, var det med en formaning om, at de digitale informationer var mere præcise. Efter massivt pres, besluttede Movia dog at bringe ruteplaner tilbage - men uden tidspunkter.

Rasmus Markussen, der er politisk medarbejder hos Passagerpulsen, mener ikke, at den forklaring hænger sammen.

- Det er helt afgørende, at vi får korrekt information, hvis vi skal bevare tilliden til den offentlige trafik. Jeg synes, at det her viser, at de digitale løsninger i mange tilfælde ikke er til at stole på, siger han og henviser til, at også togpassagerer oplever store problemer med Rejseplanen.

Movia: Selvfølgelig kan der ske fejl

Movias kommunikationsdirektør, Camilla Struckmann skriver i en mail til Ekstra Bladet, at man er bekendt med fejlen. Hun forklarer, at det skyldes, at flere af busserne glemmer at logge på realtidssystemet.

- Vi og de private busoperatører, der kører buslinjerne for Movia er meget opmærksomme på, at busserne logges på. Generelt er mere end 95 pct. af busserne logget på, men selvfølgelig kan der ske fejl, skriver Camilla Struckmann og fortsætter:

- Derfor kan man indimellem desværre opleve, at der tælles ned til en bus i den digitale trafikinformation, der ikke ankommer som annonceret.

- Vi henviser generelt vores kunder til de kanaler, som giver liveopdateret information, dvs. særligt vores SMS 1250- service og Rejseplanen.

