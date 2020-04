Spøgelsesskib lægger til i dansk havn: Kun besætningen er tilbage

De næste fire uger skal 479 besætningsmedlemmer på et krydstogtskib trille tommelfingre. Der er nemlig ingen gæster, og medarbejderne må ikke forlade skuden

Et passagertomt krydstogtskib har lagt til ved kajen i Fredericia Havn.

Det fortæller Director hos SDK Cruise Henning Schou til Ekstra Bladet, mens historien også er blevet omtalt i flere lokalmedier heriblandt Fredericia Dagblad og TV Syd.

Skibet, der er 253 meter langt og vejer mere end 70.000 tons, ved navn AIDAmar har fået lov til at placere sig i havnen henover de næste fire uger, men Fredericia by kommer ikke til at nyde godt af de mange turister, som skibet kan rumme.

Ingen turister

AIDAmar er tømt for turister grundet coronavirus, og derfor får de 479 besætningsmedlemmer inklusiv kaptajn en noget anden hverdag. De må nemlig de kommende fire uger ikke forlade skuden.

- Der er ingen passagerer, der skal betjenes, så der bliver noget mere fritid, hvor de nok vil ringe meget hjem til familie og venner, siger Henrik Schou.

- Fredericia Havn har stillet gratis wifi til rådighed, der er noget kraftigere end den forbindelse, de har ombord.

Ombord på skibet er alt fra briter, filippinere, tyskere og en enkelt amerikaner.

Forhåbentlig er der underholdning ombord. Foto: Anders Brohus

Masser af mad

Selv om skibet er fastnet til havnen i fire uger, skal besætningsmedlemmerne ikke være bange for at gå sultne til køjs.

- Skibet har proviantering til at have passagerer ombord, hvilket er det dobbelte antal af besætningsmedlemmer. Vi ved jo alle nok, at når man er på ferie, der spiser man lidt mere end normalt, så der er masser af mad.

- Skulle det knibe, kan vi også levere noget, så der er ingen fare i det, siger Henning Schou.

Ingen er besætningsmedlemmer har vist tegn på smittet, og det er derfor, at rederiet ønsker, at mandskabet bliver på skibet.

Egentlig skulle skibet have lagt til ved havnen i tyske Bremen, men her måtte det vige pladsen for fragtskibe, hvorefter man i Fredericia Havn tilbød sin hjælp.

AIDAmars søsterskib, der har samme størrelse, lægger efter planen til kaj ved Skagen søndag.

