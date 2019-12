Spøgelsesskib med syv døde: Fem kroppe og to hoveder

Ligene af fem døde mennesker samt to menneskehoveder er blevet fundet på et skibsvrag på den japanske ø Sado. Den meget ødelagte fiskerbåd, der er lavet af træ, drev i land i fredags. Dagen efter blev den grundigt undersøgt at japansk politi, der mener, at båden stammer fra Nordkorea, fordi man fandt koreanske bogstaver på siden af båden.

Det skriver flere medier heriblandt CNN og BBC.

Politiet kunne ikke bekræfte, at de to menneskehoveder stammede fra de fem delvist skeletterede kroppe, man fandt i båden. Myndighederne mener, at meget tyder på, at ofrene i båden har befundet sig på havet gennem lang tid.

På siden af båden blev der fundet koreanske bogstaver. (Foto: Costguard Office)

Gennem adskillige år er både fra Nordkorea drevet i land på de japanske kyster. Derfor har de af medierne fået tilnavnet spøgelsesskibe. Myndighederne peger på, at de mange skibsvrag skyldes de hårde vintre på Det Japanske Hav. Mange af bådene fra Nordkorea, der driver i land på kysterne, er for dårligt udstyret til at sejle lange distancer på åbent hav.

Bådene er enten tomme eller bliver fundet med døde menneskekroppe. Dødsårsagerne for mandskabet på bådene er ofte sult eller ulykker på grundt af hårdt vejr.

Der har været masser af spekulationer omkring de såkaldte 'spøgelsesskibe' gennem de sidste par år. Nogen peger på, at det kan være flygtninge fra Nordkorea, mens andre peger på, at det kan være spioner. Der peges også på, at fattigdom i Nordkorea tvinger fiskerne til at fiske endnu længere væk fra kysterne i Nordkorea.

Spøgelsesbåden, der drev i land i fredags, er 7,6 meter lang og 4,3 meter bred og har en højde på ca. 2 meter.