Spøjst jobtilbud: Er du Harry Potter-ekspert?

Et noget anderledes jobopslag har fundet vej til jobmarkedet. Faraos Cigarer på Strøget i København søger nemlig en såkaldt specialist til deres Harry Potter-afdeling.

Det skriver TV2 Lorry.

For at kunne besætte stillingen i rollespilsbutikken er det ikke nødvendigt, at man er så langt inde i stoffet, at man kan gengive side 214 i bogen Flammernes Pokal. Men man have en vis grad af forhåndskendskab til Harry Potters magiske univers.

- Man skal have set filmene og læst bøgerne, så man ved, hvad man taler om. Men du behøver ikke at have valgt, hvilket kollegie du tilhører endnu. Vi får dig dog nok til at vælge et, hvis du starter herinde, siger Harry Potter-afdelingsleder Nanna Rodio.

Hovedskurken i Harry Potter-serien, Lord Voldemort. Foto: AP Photo/Warner Bros. Pictures

50 ansøgere allerede

Hun understreger, at man desuden også skal have mod på de mere almene dele af et butiksjob, såsom at sætte varer på plads, holde styr på lageret og kundeservice.

- Vi forventer, at ansøger er engageret, mødestabil og måske har noget erfaring indenfor servicefaget. For det drejer sig ikke kun om at stå og tale om Harry Potter. Vi tæller også lager, lægger ting på hylderne og taler sammen om, hvilke varer der skal købes ind til butikken, siger hun.

Ifølge TV2 Lorry har 50 håbefulde Harry Potter-fans indtil videre søgt stillingen. Deadline for at søge er 1. april.