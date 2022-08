Spøjst studie: Drømmer edderkopper?

En ny undersøgelse har fået forskere til at interessere sig for et lettere finurligt spørgsmål: Drømmer springedderkopper om natten?

Måske har du oplevet at have mareridt om edderkopper, der kravler på dig. Du vågner med et sæt og kan nærmest mærke, hvordan det kribler og krabler over hele kroppen.

Vi mennesker er på ingen måde de eneste væsener, der drømmer. Og nu åbner en ny undersøgelse op for et interessant spørgsmål: Drømmer de edderkopper, der til tider spiller hovedrollen i menneskers mareridt, også selv?

Det spørgsmål har et nyt studie åbnet op for, skriver The Guardian.

Minder om hunde og katte

Et hold af forskere fra Tyskland, Italien og USA har nemlig observeret utallige springedderkopper, og med et infrarødt kamera har de kunnet se, hvordan de agerer om natten. Og her kunne de se, hvordan de havde 'periodiske anfald af nethindebevægelser kombineret med trækninger i lemmer og stereotype benkrøl'.

Forskernes fund fastslår ikke, at edderkopper drømmer om natten, men det har med forskernes egne ord åbnet op for 'det dybere spørgsmål om, hvorvidt springedderkopper oplever visuelle drømme'.

Forskerne sammenligner det med måden, hunde og katte drømmer på. De ukontrollerede trækninger minder ifølge forskerne meget om hunde og katte, når de gennemgår REM-faser.

Resultaterne fra undersøgelserne blev offentliggjort i et fagfællebedømt tidsskrift tidligere på måneden. Før man kan undersøge, om edderkopperne drømmer, skal det endeligt fastslåes, at de små kryb rent faktisk sover, hvilket meget tyder på, at de gør.