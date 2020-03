Spørg eksperterne: Det kan boligejerne gøre under krisen

Fra klokken 19 i aften kan danske boligejere spørge boligøkonom Mikkel Høegh fra Jyske Bank og cheføkonom Morten Bruun Pedersen fra Forbrugerrådet Tænk til råds.

Her sidder de to eksperter nemlig klar i Ekstra Bladets Helpdesk og svarer på brugernes spørgsmål om bolig og boliglån. De var også med, da Ekstra Bladet tidligere i dag satte fokus på netop boligmarkedet i avisen og i Ekstra Bladet Plus.

- Det er spekulativt at opkonvertere, og det kræver, at renterne falder igen, før strategien går helt hjem, og man kan nedkonvertere tilbage til en lavere rente igen.

- Jeg kan ikke love, at denne krise ligner finanskrisen, hvor renterne også steg kraftigt for derefter at falde, lød det blandt andet fra Mikkel Høegh fra Jyske Bank.

Morten Bruun Pedersen (t.v.) og Mikkel Høegh. Pr-foto

Co-uro-na på boligmarkedet: Se det frækkeste låne-trick netop nu

Chat med eksperterne

Også Morten Bruun Pedersen fra Forbrugerrådet Tænk opfordrer til omtanke, før man lægger lånene om.

- Mit vigtigste råd er, at man virkelig tænker sig om og ikke gør noget forhastet.

Du kan allerede nu læse det store tema, hvor eksperterne udtaler sig om boliglån. Men altså fra klokken 19 få et direkte svar på dine spørgsmål om boliglån.

Brug chatten herunder til at dele dine spørgsmål og kommentere nu. Og følg med live via linket her.

