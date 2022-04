Sporarbejde forlænger rejsetiden i påsken

Byder påsken på ferie eller familiebesøg, kan det være ganske fornuftigt at sætte lidt ekstra tid af til rejsen.

Både på togskinner og veje kan der være længere rejsetid i påsken, melder DSB og Vejdirektoratet.

Sporarbejde henover påsken

Hvis man har planlagt en togtur i påsken, kan det også være nødvendigt at forberede sig på, at rejsetiden kan være længere.

Det skyldes, at Banedanmark benytter påskeferien til at udføre sporarbejde flere steder, og det går ud over togdriften, fortæller Tony Bispeskov, informationschef i DSB.

- Påskeferien er et tidspunkt, hvor vi har færre kunder, fordi mange pendlere og skolebørn ikke rejser. Derfor benytter vi ferien til at lave sporarbejde, siger han.

På Sjælland gælder det strækningerne Roskilde-Ringsted, Slagelse-Korsør, Holbæk-Kalundborg og Næstved-Nykøbing. I Jylland er det Fredericia-Aarhus og Aarhus-Aalborg, oplyser DSB.

- Der kører på nogle strækninger færre tog, mens der andre steder vil være indsat togbusser, siger Tony Bispeskov og opfordrer passagerer til at tjekke rejseplanen, inden de tager afsted.

Sæt ekstra tid af

Hos Vejdirektoratet fortæller vagthavende Rikke Viinanen, at det især på de store rejsedage kan være fornuftigt, at sætte lidt ekstra tid af til rejsen.

- Vi forventer, at trafikken vil være påvirket mellem 14-18 onsdag og mellem 10-14 torsdag, siger hun.

Prognosen lyder på tæt trafik med risiko for mindre kødannelser. Derfor anbefaler Rikke Viinanen også, at man kører uden for den tætte trafik, hvis det er muligt.

- Derudover er det en god idé, at sætte ekstra tid af og holde sig opdateret under køreturen.

- Trafikken vil hovedsageligt bevæge sig fra hovedstadsområdet mod Jylland via E20 Vestmotorvejen og Fynske motorvej og på E45 ved Trekantsområdet og ved Kolding, siger hun.

Der vil også være flere biler på vejene i sommerhusområderne langs den jyske vestkyst og i Nordsjælland på de store rejsedage.

Når man skal køre hjem igen, kan det formentlig ske uden tæt trafik, fordi hjemrejserne fordeler sig over flere dage, lyder det fra Vejdirektoratet.