Sportsgigant i Black Friday-ups’er: Alt kunne købes 70 procent billigere

Nogle gange er et tilbud lidt for godt til at være sandt.

Det var i sandhed tilfældet hos Sportmaster, hvor man fra midnat og frem til torsdag formiddag kunne købe alt med 70 procents rabat.

Med så store besparelser strømmede folk selvfølgelig til tasterne, men på de sociale medier kunne man se, at alt ikke var fryd og gammen. For alle oplevede, at nedsatte ure eller sko, som de havde bestilt, pludselig stod som udsolgte, hvorefter de kort tid efter kunne se varerne igen til fuld pris på hjemmesiden.

Andre skriver direkte til Sportmasters opslag på Facebook, at varerne skifter pris, lige så snart de trykker dem ind i kurven.

Hos Sportmaster er de kede af forvirringen, som skyldes en teknisk fejl i deres system, som betyder, at alle varer henover natten og til torsdag formiddag kunne købes 70 procent billigere.

Annonce:

- Vi er er rigtig kede af, at der i godt otte timer henover natten og morgenen her 24. november har været en større teknisk fejl på vores hjemmeside og onlineshop, siger Sarah Chu Twisselmann, der er Head of Digital and Marketing, og uddyber:

- Den tekniske fejl betød, at vores sortiment fejlagtigt blev nedsat, herunder for eksempel, at hjemmesiden oplyste, at der var 70 procent rabat på den julehjælp, som vi samler ind til Dansk Folkehjælp til udsatte familier.

Hun forklarer, at tilbuddene helt åbenlyst ikke har været tilsigtede, og at de nu rækker ud til alle kunder, som har været berørt af fejlen, og hvor ordren ikke er blevet bekræftet.

Ifølge Sportmasters handelsbetingelser, har man nemlig først indgået en aftale med Sportmaster, når man har modtaget en ordrebekræftelse.

- De kunder, som har modtaget en ordrebekræftelse fra os, modtager deres varer, siger Sarah Chu Twisselmann.

Artiklen fortsætter under billedet...

Garmin Forerunner var blandt de varer, man kunne få til en billig skilling i nat. Foto: Garmin

'Har ret til rabatten'

Men ifølge Forbrugerrådet Tænk, så har kunderne rent faktisk ret til at købe varerne med 70 procents rabat.

Annonce:

Det fortæller jurist Marie Frank-Nielsen.

- Som udgangspunkt er prisen gældende, specielt i en situation som denne, hvor man rent faktisk kan gennemføre købet og trykke på bestil-knappen. Så jeg vil mene, at Sportmaster skal sælge til den pris, de har anført i nat, forklarer hun.

Selvom der er tale om en ’klokkeklar’ fejl, kan man ifølge Marie Frank-Nielsen som køber ikke gennemskue, om et tilbud på 70 procent er for godt til at være sandt eller ej. Det underbygges også af, at Sportmaster fortsat har 70 procent rabat på udvalgte varer.

- Hvis man googler en vare og lander på Sportmasters hjemmeside for at købe den, kan de ikke forvente, at man bemærker, at alt andet på siden også er nedsat, siger Marie Frank.

Annonce:

Sportmasters fastholder over for Ekstra Bladet, at deres handelsbetingelser fortsat er gældende. Ifølge dem er der først indgået en aftale, når køber modtager en ordrebekræftelse.

Marie Frank anbefaler dog, at folk, som føler sig snydt over ikke at modtage deres vare til den nedsatte pris, klager til Forbrugerklagenævnet. Her er det en fordel at huske screenshots af episoden.