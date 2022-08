Sprækker blandt republikanerne

Republikanerne er splittede i deres støtte til Trump efter ransagningen af Mar-a-Lago, skriver amerikanske medier. Moderate republikanere frygter for, hvad FBI har fundet

I de første par dage efter det kontroversielle raid var der ingen ende på de bombastiske udmeldinger i Trump-verdenen.

- Det her er krig, lød det for eksempel på det konservative webmedie The Gateway Pundit.

Marjorie Taylor Greene, som er et stærkt kontroversielt republikansk kongresmedlem, krævede justitsministeren sat for en rigsretssag og nedskæringer i FBIs budgetter.

Mens en republikansk senator sammenlignede FBI med Gestapo.

En Trump-supporter står med skiltet 'Demokrater er facister' foran Mar-a-Lago dagen efter den kontroversielle ransagning. Foto: Giorgio Viera/Ritzau Scanpix

Men ifølge mandagens forside af New York Times er der kommet ‘dybe sprækker’ i det republikanske bolværk mod FBI og støtten til Donald Trump. Nogle republikanske guvernører har været ude med kritik af partifællernes angreb på FBI.

- Det bekymrer mig meget. Det er en uhyrlig retorik, udtalte Marylands republikanske guvernør, Larry Hogan til ABC News søndag.

- Det er republikanere, som tidligere har været små lunkne eller direkte imod Trump.

- De repræsenterer en del af de republikanske politikere, som ikke nødvendigvis bakker op om Trump længere. Dem er der kommet flere af siden stormen på Kongressen, udtaler Anders Agner, chefredaktør på USA-mediet Kongressen.com.

Secret Service agenter foran Mar-a-Lago den aften ransagningen fandt sted. Foto: Eva Marie Uzcategui/ Ritzau Scanpix

Republikanere må støtte op om FBI

Flere moderate republikanere var søndag i pressen med noget mere afdæmpede meldinger, end vi har hørt de seneste dage.

- Hvis Republikanerne vil være partiet, som støtter op om ordensmagten, så indebærer det også at støtte FBI, lød det fra Arkansas republikanske guvernør, Asa Hutchinson.

Ransagningen af Mar-a-Lago fandt sted mandag den 08. august. FBI ledte efter dokumenter, som tilhører statens arkiver. Dokumenter, som ikke må befinde sig hos Trump.

Den tidligere præsidents hjem Mar-a-Lago set udefra. Foto: Mandel Ngan/ Ritzau Scanpix

Justitsminister Merrick Garland havde selv godkendt, at bede en dommer om ransagningskendelsen. Dommeren fandt, at der var “probable cause” - formodet mistanke - for eventuelle forbrydelser.

Forbrydelserne drejer sig om mulig overtrædelse af spionage-lovgivningen, hindring af rettens gang og ulovlig håndtering af regeringens dokumenter.

FBI fandt blandt andet flere tophemmelige dokumenter, der kan indeholde information om USA's nationale sikkerhed. Ifølge avisen Washington Post var der tale om information om atomvåben.

En bevæbnet mand blev skudt og dræbt af politiet i torsdags efter at have forsøgt at bryde ind i en FBI bygning i Ohio. FBI har advaret om en markant stigning i trusler mod deres ansatte, siden de ransagede Trumps hjem.

'FBI og justitsministeriet er korrupte', står der på skiltet som Trump-supporteren har med til Mar-a-Lago dagen efter ransagningen. Foto: Marco Bello/Ritzau Scanpix

Skiftende forklaringer

Ifølge New York Times frygter de moderate republikanere, at der kan komme mere belastende beviser ud, når baggrunden for ransagningen kommer frem. Trump og hans allieredes mange skiftende forklaringer skulle også give de midtersøgende republikanere sved på panden.

Først sagde den tidligere præsident, at han samarbejdede med FBI, som ulovligt havde lavet et raid på hans hjem. Men da det viste sig, at de havde fundet 11 kasser med fortroligt materiale påstod Trump, at FBI havde plantet beviser på Mar-a-Lago.

En konspirationsteori, som siden er blevet fremført af både republikanske politikere og konservative medier.

Ifølge New York Times havde en Trump-advokat allerede i juni skrevet under på, at alle dokumenter var blevet leveret tilbage.

Trumps kontor har argumenteret for, at Trump havde frigjort de fortrolige dokumenter til offentliggørelse og at præsidenten altid har ret til det. Hvilket bestrides kraftigt af juridiske eksperter.

Donald Trump ankommer til Trump Tower i New York City dagen efter ransagningen. Foto: David Dee Delgado/ Ritzau Scanpix

Søndag skiftede Trump-verdenen argumentation igen. Måske har dokumenterne tidligere været fortrolige. Men det er de nok ikke længere, lød det.

På trods af de nylige sprækker blandt nogle af republikanerne mener mange analytikere, at Trump stadig har vundet på FBIs kontroversielle ransagning. Han kan spille offer-kortet og sige, at "The deep state" står bag et komplot imod ham.

Flere amerikanske kommentatorer har spekuleret i, at Trump vil bruge det som springbrædt til at annoncere, at han stiller op til præsidentvalget i 2024.

- Trump har bevaret styrkepositionen internt i partiet og opildnet de loyale støtter. Men jeg tror ikke, at Trump har fået nye vælgere ind i folden og det har han stadig behov for, udtaler Anders Agner, chefredaktør på USA-mediet Kongressen.com.