Spray til kummen skal gøre toiletbørsten overflødig

Med en spray til toiletkummen håber videnskabsmænd at kunne spare store mængder vand på verdensplan - den kan måske endda gøre toiletbørsten mere eller mindre overflødig.

Det skriver blandt andet britiske The Guardian.

Forskere fra Penn State University i USA har således udviklet en ny spray, der skulle have endnu bedre glideegenskaber end teflon.

Ifølge testresultaterne kan den nedsætte efterladenskabers klæbeevne til toiletkummen med 90 procent. Dermed kan man anvende mindre vand, når der skal skylles ud.

- Jeg var meget glad for at se, hvor let afføringen gled ned ad overfladen, som var blevet sprayet, siger Tak-Sing Wong fra Penn State University til The Guardian.

Resultaterne er beskrevet i en artikel offentliggjort i tidsskriftet Nature Sustainability.

I artiklen forklarer Wong og forskerholdet, hvordan mangel på vand er et verdensomspændende problem.

Hver dag anvendes over 141 milliarder liter ferskvand på at skylle ud i toiletter på verdensplan, står der.

Mens effekten af sprayen er veldokumenteret, knytter der sig visse usikkerheder til de stoffer, der anvendes, lyder det fra Mark Midownik, professor ved University College London.

Han siger til The Guardian:

- Min eneste bekymringer er - og jeg er sikker på, at forskerne bag vil se på dette i yderligere undersøgelser - hvad der sker når belægningen bliver slidt af ved brug. Hvordan vil kemikalierne i sprayen påvirke miljøet ved globalt brug?

Omkring 500 skyl klarer sprayen, før den skal udskiftes, skriver tech-mediet The Verge.

Det betyder, at en familie på fire personer vil skulle spraye på ny hver anden uge. Toiletter i kommercielle rammer vil skulle gensprayes mellem hver anden og tredje dag, anslås det.

Interessen for at udvikle en sådan spray fik Wong ifølge The Guardian i 2015.

Dengang blev han kontaktet af et andet universitet, som var i gang med at designe et særligt toilet beregnet til udviklingslande. Her havde man dog problemer med, at ildelugtende afføring byggede sig op på kummens overflade.